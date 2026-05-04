Botellas reutilizables pueden acumular más bacterias que un inodoro, advierten especialistas

Estudios recientes advierten que estos envases pueden albergar una cantidad significativa de bacterias, incluso superior a la que se encuentra en la tapa de un inodoro.

Ciudad de Panamá/El uso de botellas de agua reutilizables, cada vez más común por razones ambientales y prácticas, podría representar un riesgo para la salud si no se les da el mantenimiento adecuado. Estudios recientes advierten que estos envases pueden albergar una cantidad significativa de bacterias, incluso superior a la que se encuentra en la tapa de un inodoro.

Una investigación realizada por una universidad en Indiana, Estados Unidos, reveló que siete de cada diez botellas analizadas contenían agua que no cumplía con los estándares de salubridad. Además, dos de cada diez presentaban bacterias coliformes, comúnmente asociadas a materia fecal.

El epidemiólogo e investigador Arturo Rebollón explicó que la contaminación ocurre principalmente por el contacto constante de las manos con distintas superficies durante el día.

“Básicamente utilizamos nuestras manos para todo: tocar objetos, conducir, desplazarnos, y luego manipulamos la botella de agua. Estas bacterias pueden multiplicarse rápidamente, convirtiendo el envase en un foco de infección si no se limpia correctamente”, indicó.

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Entre los microorganismos que pueden acumularse en las botellas destacan los estafilococos, asociados a infecciones en la piel; neumococos, que afectan las vías respiratorias; estreptococos, que pueden comprometer pulmones y riñones; y bacterias coliformes, vinculadas a enfermedades gastrointestinales.

“Los síntomas pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea, malestar estomacal, así como infecciones en la piel o alrededor de la boca. En algunos casos, pueden derivar en complicaciones más graves”, agregó el especialista.

Otro aspecto relevante es el material del envase. De acuerdo con los estudios, las botellas de plástico pueden albergar millones de bacterias más que las de metal o aluminio, lo que incrementa el riesgo si no se realiza una limpieza frecuente.

Ante esta situación, los expertos recomiendan lavar las botellas diariamente con agua y jabón, prestar atención a cambios de olor o color, y revisar la presencia de manchas o puntos oscuros, señales de posible acumulación de moho, lo que indicaría la necesidad de reemplazar el envase.

Las autoridades sanitarias reiteran la importancia de adoptar hábitos de higiene adecuados para evitar que estos recipientes, diseñados para promover la salud, se conviertan en una fuente de contaminación.

Con información de Elizabeth González