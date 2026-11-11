Brasil ofrece becas para panameños que deseen cursar maestrías y doctorados ¿Cómo aplicar?

La convocatoria corresponde al programa N.° 84-2026 y contempla una duración de hasta 24 meses para las maestrías y 48 meses para los doctorados.

Ciudad de Panamá/Los panameños interesados en continuar su formación académica en Brasil podrán postularse al Programa de Estudiantes en Convenio de Posgrado (PEC-PG), que ofrece oportunidades de estudios de maestría y doctorado, con apoyo económico mensual.

La convocatoria corresponde al programa N.° 84-2026 y contempla una duración de hasta 24 meses para las maestrías y 48 meses para los doctorados.

Entre los beneficios económicos se establece un apoyo mensual de 2,100 reales (aproximadamente B/.418) para quienes cursen una maestría y de 3,100 reales (alrededor de B/.618) para los estudiantes de doctorado.

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El programa también incluye acceso a los servicios del Sistema Único de Salud (SUS) de Brasil y contempla una ayuda para el retorno al país de inscripción, sujeta a la disponibilidad presupuestaria.

Entre los requisitos para postularse figuran la presentación de documentos académicos, como diplomas y créditos, copia del pasaporte y un certificado de buena salud. La convocatoria no establece restricciones de edad.

Los interesados tienen hasta el 30 de enero de 2027 para completar su postulación.

Para consultar los detalles de la convocatoria y el plan de estudios, pueden ingresar al portal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, en https://www.gov.br/mre/es/temas/cultura-y-educacion/cooperacion-educativa/.

En caso de resultar seleccionado, el aspirante deberá remitir la certificación correspondiente al correo electrónico becaspasantias@mire.gob.pa.