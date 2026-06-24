Buque de bandera panameña es atacado en el Mar Negro; fallece un tripulante

La Autoridad Marítima de Panamá confirmó que el buque VICTRESS, de bandera panameña, fue impactado por misiles y drones en el corredor marítimo especial del mar Negro. Un marinero egipcio perdió la vida y los ocho restantes fueron evacuados hacia Ucrania.

Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a través de la Dirección General de Marina Mercante, informó este 22 de junio de 2026 sobre un grave incidente que afectó al buque VICTRESS, de bandera panameña, en aguas del mar Negro. La embarcación fue alcanzada durante un ataque con misiles y drones en el corredor marítimo especial de esa zona de conflicto.

De acuerdo con la información preliminar difundida por la entidad, el ataque provocó el fallecimiento de un miembro de la tripulación, identificado como un marinero de nacionalidad egipcia.

Ante la propagación del incendio generado por los drones, los ocho tripulantes restantes lograron abandonar el buque en una balsa salvavidas y fueron posteriormente evacuados hacia el punto portuario de Vylkove, en Ucrania, donde se encuentran a resguardo.

La Autoridad Marítima de Panamá indicó que ha activado los protocolos correspondientes para recabar información oficial sobre lo sucedido. Asimismo, mantiene comunicación permanente con las partes involucradas y las autoridades competentes, con el objetivo de verificar los detalles del incidente y conocer el estado actual de la tripulación afectada.

El suceso coloca nuevamente al mar Negro en el centro de la atención internacional, debido a los riesgos que enfrenta la navegación comercial en esa zona, donde se han registrado múltiples ataques contra embarcaciones en los últimos meses. El corredor marítimo especial, habilitado para permitir el tránsito de buques mercantes, se ha convertido en un área de alto riesgo por la presencia de drones y misiles.