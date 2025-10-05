Cabo segundo de la Policía fallece en competencia de ciclismo en Azuero ¿Qué sucedió?

La víctima, quien formaba parte del equipo de ciclismo de la Aeronaval perdió el control de su bicicleta y chocó contra un objeto fijo durante la competencia.

La Policía Nacional de Panamá confirmó este domingo 5 de octubre de 2025 el fallecimiento del cabo segundo Jesús Sanjur, quien perdió la vida mientras participaba en el Circuito de Ciclismo “Clásico Monumento de Azuero”.

De acuerdo con el informe preliminar, el uniformado, quien tenía dos años y siete meses de servicio y formaba del equipo de ciclismo del Servicio Nacional Aeronaval sufrió un accidente tras perder el control de la bicicleta y colisionar contra un árbol durante la competencia.

El joven ciclista fue trasladado en una patrulla de la Policía Nacional de Herrera hacia un centro hospitalario en Chitré; sin embargo, falleció en el trayecto, específicamente a la altura de la Loma San Pedro, en el distrito de Los Pozos. Al lugar acudieron funcionarios del Ministerio Público de Herrera, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

El director general de la institución, Jaime Fernández, expresó en nombre de todos los miembros juramentados y no juramentados de la Policía Nacional sus condolencias a los familiares del cabo Sanjur, destacando su compromiso, vocación y sentido de pertenencia durante su tiempo en el Departamento de Bienestar Laboral y Familiar.

“Nuestro compañero demostró deseos de superación en esta carrera caracterizada por la vocación. Extendemos nuestra solidaridad a sus seres queridos en este difícil momento”, señala el comunicado.

El cabo Sanjur recibió el grado de Post Mortem como muestra de reconocimiento a su labor en la institución.