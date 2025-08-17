Cafeterías del campus central de la Universidad de Panamá listas para operar en el segundo semestre

Por otro lado, sobre los centros regionales universitarios se informó que continuarán ofreciendo el servicio de alimentación en sus respectivas cafeterías, beneficiando al estudiantado de cada provincia.

El director de Cafeterías de la Universidad de Panamá, César Valdés, informó que a partir de este lunes 18 de agosto, cuando inicia el segundo semestre, estarán en funcionamiento las siete cafeterías del campus central, además del centro de producción, que atiende actividades académicas como seminarios, diplomados y reuniones institucionales.

Con esta operatividad se busca garantizar el servicio de alimentación a la población estudiantil, docente y administrativa, anunció la Universidad de Panamá.

Dichas instalaciones forman parte de la vida cultural y social de la casa de estudios superiores, siendo un punto de encuentro y convivencia para los estudiantes.

“Para este segundo semestre van a estar operando todas las cafeterías del campus central y ya estamos preparados para recibir a más de 70.000 estudiantes”, dijo Valdés.

Por otro lado, sobre los centros regionales universitarios, Valdés aseguró que continuarán ofreciendo el servicio de alimentación en sus respectivas cafeterías, beneficiando al estudiantado de cada provincia.

De acuerdo con Valdés, se ha trabajado en un plan de abastecimiento y logística para garantizar la disponibilidad de insumos desde el primer día de clases.

“En los 53 años de construir cafeterías, más de 200,000 egresados de esta universidad han pasado o han tenido alguna experiencia durante su vida académica en estas cafeterías", sentenció.