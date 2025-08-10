Decano de Ciencias Agropecuarias de la UP responde a ministra Molinar: rechaza críticas y 'comparaciones' con otras universidades

El próximo 7 de octubre la Universidad de Panamá cumplirá 90 años desde su creación como la primera casa de estudios superiores del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá (UP), Eldis Barnes Molinar, respondió con firmeza a las recientes declaraciones de la ministra de Educación, Luci Molinar, quien ha comparado en varias ocasiones a la UP con la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), favoreciendo públicamente a esta última.

"Cada vez que la ministra toma un micrófono, dice que la UTP es mejor que nosotros, pero no muestra ninguna evidencia de eso", expresó Barnes. "No dudo que la UTP sea una buena universidad, creo que lo es, pero nosotros también lo somos", enfatizó.

El decano explicó que las áreas de formación de ambas instituciones son distintas, por lo que considera que las comparaciones no son pertinentes. "No hay patrones de comparación. Las necesidades que atiende la UTP apenas se traslapan con las nuestras en algunas áreas como informática o ingeniería. Pero el resto —medicina, odontología, psicología, veterinaria, agronomía— no tiene relación con la tecnológica", sostuvo.

Barnes advirtió que, si las declaraciones provinieran de cualquier otra persona, no tendrían mayor trascendencia, pero al venir de la ministra de Educación, generan un impacto en la opinión pública y en la asignación de recursos. “Eso tiene consecuencias en la opinión pública y en el presupuesto de la nación”, afirmó.

Con un tono decidido, defendió la trayectoria y el papel de la Universidad de Panamá: "Ya nos han llamado terroristas, otros han cuestionado al rector, pero esas opiniones vienen de personas que no conocen esta institución. Nosotros vamos a cumplir 90 años el próximo 7 de octubre, y esta universidad va a seguir existiendo y aportando al país, más allá de quienes hoy nos critican".

Finalmente, instó a la comunidad universitaria a sentirse orgullosa de su labor y a reconocer el aporte de la institución al desarrollo nacional. "La mayoría de quienes vienen a la Universidad de Panamá están comprometidos con el desarrollo del país. Esta universidad ha contribuido enormemente al progreso de Panamá, y eso es algo que no se puede ignorar", concluyó.