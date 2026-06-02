Caja de Ahorros impulsa una banca con propósito tras incorporarse a ITFA

El banco de la familia panameña se integra a una red global de instituciones financieras para fortalecer el financiamiento al comercio, promover mejores prácticas y aportar a una visión de desarrollo con impacto medible para Panamá y la región.

La Caja de Ahorros anunció su incorporación a la International Trade and Forfaiting Association, una de las principales organizaciones internacionales especializadas en financiamiento al comercio, distribución de riesgo y desarrollo de mejores prácticas dentro del sistema financiero global.

La adhesión de la entidad bancaria panameña a esta red internacional representa un paso estratégico en su proceso de fortalecimiento institucional y expansión de relaciones con actores clave del sector financiero mundial.

Con esta incorporación, Caja de Ahorros tendrá acceso a espacios de intercambio de conocimientos, innovación, capacitación y análisis técnico sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el comercio internacional, además de establecer vínculos con bancos, instituciones financieras y especialistas de distintos mercados.

Para Ariel Herrera, gerente directivo de Finanzas y Tesorería de la entidad, formar parte de ITFA trasciende el concepto de una membresía institucional.

“Significa participar activamente en la conversación sobre el futuro del financiamiento al comercio y sobre cómo la banca puede demostrar, con metodologías claras, el impacto que genera en el desarrollo económico y social”, destacó.

La entidad señaló que uno de sus objetivos es impulsar una agenda de financiamiento al comercio con impacto social y económico, enfocada en promover el crecimiento productivo, la sostenibilidad, la inclusión financiera y el fortalecimiento de las cadenas de valor en Panamá y América Latina.

Dentro de esta nueva etapa, el banco también busca profundizar en metodologías como el Retorno Social sobre la Inversión (SROI), una herramienta que permite medir los efectos sociales, económicos, ambientales y de gobernanza derivados de las operaciones financieras, más allá de los resultados tradicionales reflejados en los balances.

Según la institución, esta visión reconoce que el comercio internacional no solo facilita el movimiento de bienes y capitales, sino que también puede convertirse en un motor para la generación de empleo, la resiliencia de las cadenas de suministro, la apertura de mercados y el desarrollo territorial.

La incorporación a ITFA también refuerza el posicionamiento de Panamá como plataforma financiera, logística y comercial de la región, al conectar al país con redes internacionales especializadas y facilitar el acceso a estándares globales, conocimientos técnicos y nuevas oportunidades de cooperación.

Con este paso, Caja de Ahorros reafirma su apuesta por consolidar una banca pública moderna, competitiva y alineada con las tendencias internacionales, al tiempo que fortalece su papel como instrumento de desarrollo económico para Panamá.