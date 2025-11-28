CSS extiende hasta el 2 de diciembre el plazo para que empleadores paguen cuotas y obligaciones pendientes

La nueva fecha límite para ponerse al día será el próximo martes 2 de diciembre.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) informó el 27 de noviembre que los empleadores del país tendrán una prórroga para cumplir con diversas obligaciones.

Según la institución, entre estas obligaciones se encuentra el pago de la cuota obrero-patronal, la presentación y cancelación de planillas, así como el abono de letras de convenios y arreglos establecidos tanto en procesos administrativos como judiciales.

La nueva fecha límite para ponerse al día será el próximo martes 2 de diciembre. La extensión también aplica para los pagos correspondientes al mes de octubre de 2025 contemplados en la Ley N.° 45 del 16 de junio de 2017.

De acuerdo con la entidad, la medida responde al cierre de oficinas este viernes 28 de noviembre por las festividades patrias, sumado al fin de semana del 29 y 30 de noviembre, periodo que coincide con el cierre mensual y que afecta los procesos de recaudación.