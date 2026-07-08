Caja de Seguro Social desmiente hackeo y denuncia campaña de desinformación

La institución aclara que los datos circulados en redes sociales son información pública descontextualizada y advierte sobre intereses creados que buscan frenar los cambios.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) salió al paso este jueves para desmentir categóricamente que sus sistemas hayan sido hackeados y denunció una orquestada campaña de desinformación en su contra.

Mediante un comunicado, la institución aclaró que la información que circula en redes sociales como supuesta filtración corresponde en realidad a datos públicos que han sido manipulados y sacados de contexto.

"La CSS no ha sido hackeada", enfatizó el organismo, al tiempo que lamentó que existan personas dispuestas a difundir información falsa que solo genera confusión entre la ciudadanía.

Según la institución, detrás de esta campaña hay intereses creados que se sienten amenazados por el proceso de transformación institucional que actualmente se ejecuta.

La CSS hizo referencia a las mafias que durante años se beneficiaron del desorden y la opacidad, y que ahora buscan desacreditar las medidas de transparencia, control del gasto y modernización que afectan sus privilegios.

El llamado es a que ciudadanos, comunicadores y usuarios de redes verifiquen la información antes de compartirla y no se conviertan en reproductores de contenidos engañosos, ni siquiera de forma involuntaria.

La institución expresó su total respaldo al equipo ejecutivo que lidera la transformación y a todos los servidores públicos que trabajan para mejorar la calidad de los servicios que reciben asegurados, pensionados y cotizantes.