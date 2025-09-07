Cámara de Comercio: 'El mundo ya ve en Panamá un país atractivo, competitivo y confiable'

Para la Cámara de Comercio resulta clave seguir consolidando a Panamá como hub de turismo, negocios y cultura, ya que esto servirá para crear más empleo, inversión y oportunidades.

Panamá ha recibido en los últimos meses una serie de reconocimientos internacionales que lo consolidan como un país competitivo y atractivo para la inversión, el turismo y los eventos culturales. Así lo destacó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), en su escrito dominical de este 7 de septiembre al subrayar que “hoy más que nunca, Panamá está en la mira del mundo”.

El gremio empresarial recordó que la comunidad internacional de expatriados eligió a Panamá como “el mejor país para vivir”, gracias a su calidad de vida, estabilidad, clima y servicios. Además, medios especializados lo han catalogado entre los destinos turísticos más atractivos de la región y el país ha sido nominado en seis categorías de los World MICE Awards 2025, que reconocen lo mejor de la industria de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones.

"El mundo ya ve en Panamá un país atractivo, competitivo y confiable. Ahora nos toca a nosotros creérnoslo, proyectarlo con fuerza y, como dice el dicho, saberlo cacarear. No basta con tenerlo todo, hay que mostrarlo, defenderlo y potenciarlo", reforzó la Cciap.

En materia cultural, destacó la celebración de los Premios Juventud 2025, evento que por primera vez se realizará fuera de Estados Unidos y que tendrá como sede a Panamá; será un hecho que reflejará que “contamos con la infraestructura, la conectividad, el talento y la energía cultural para recibir al mundo entero en nuestro territorio”.

Según el gremio, cada reconocimiento y evento internacional trae beneficios tangibles: hoteles ocupados, restaurantes llenos, transporte en movimiento, proveedores contratados y empleos para los panameños. En palabras de la Cciap, “cada feria, cada congreso, cada espectáculo y cada reconocimiento internacional genera oportunidades reales para nuestra economía y bienestar para las familias”.

El grupo empresarial destacó también el trabajo conjunto entre sector público y privado en la promoción internacional de Panamá, lo que ha permitido abrir nuevos mercados y atraer inversiones. Solo en el día de ayer, sábado 6 de septiembre, se firmó un Memorando de Entendimiento entre las Cámaras de Comercio e Industrias de Panamá y la de Osaka en Japón.

En este acuerdo, ambos gremios comerciales se comprometen a cooperar para promover los intercambios en los ámbitos del comercio y la inversión. El presidente de la Cciap, Juan Arias, destacó que el memorando representa una nueva relación de armonía y colaboración entre el sector empresarial de Osaka y el panameño.

La visión del sector privado apunta a consolidar al país como un hub de turismo, negocios y cultura, con el propósito de generar más empleo, inversión y orgullo nacional.