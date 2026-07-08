Cámara de Comercio respalda denuncias de la Contraloría sobre usos de recursos públicos

La Contraloría, interpuso siete denuncias penales ante el Ministerio Público entre el 30 de junio y el 2 de julio, tras detectar presuntas anomalías en distintas instituciones y entidades públicas.

Ciudad de Panamá/El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría, respaldó las recientes denuncias penales presentadas por la Contraloría General de la República y afirmó que las acciones envían un mensaje claro sobre la importancia de fiscalizar el uso de los fondos públicos y sancionar las irregularidades.

Las declaraciones surgen luego de que la Contraloría informara que, entre el 30 de junio y el 2 de julio, interpuso siete denuncias penales ante el Ministerio Público tras detectar presuntas anomalías en distintas instituciones y entidades públicas.

Entre los casos denunciados figuran supuestas irregularidades relacionadas con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y la contratación de perforadoras de pozos, la empresa FCC Construcción por presuntas exoneraciones del impuesto sobre la renta y la Junta Comunal de Ponuga por el manejo de cheques destinados a la compra de materiales de construcción.

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Asimismo, las denuncias alcanzan a los exfuncionarios Noriel Araúz, de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP); Publio De Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI); así como Nadia Del Río y Marisa Ureña, por presuntas actuaciones durante el ejercicio de sus funciones.

Barría manifestó que estas acciones fortalecen la confianza en las instituciones encargadas de velar por la correcta administración de los recursos públicos.

"Las celebramos. Creo que ese es el mensaje principal: la certeza del castigo. Esto envía una señal importante a aquellos funcionarios o personas que estén actuando de forma incorrecta. Esperamos que las investigaciones se desarrollen y concluyan con los resultados adecuados", expresó el dirigente empresarial.

El presidente de la Cámara de Comercio señaló que corresponde ahora a las autoridades competentes desarrollar las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades en cada uno de los casos denunciados.