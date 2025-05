Presidente de la Cámara de Comercio se refiere a las diversas paralizaciones

Arias insistió en que no se aumentó la edad de jubilación, no se privatizó la CSS y que incluso se incluyeron elementos solicitados por diversos sectores.

Panamá/El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Juan Alberto Arias, tendió puentes a los ciudadanos que se mantienen en protestas, abriendo las puertas del gremio para establecer un diálogo.

“Estamos dispuestos a conversar, a poner la Cámara de Comercio a disposición de toda la ciudadanía. Y si no entienden algo de la Ley 462 —que es larga y extensa—, con mucho gusto abrimos la puerta para cualquier persona que desee informarse de la realidad. Que pasen por aquí”, expresó Arias.

La petición de gremios docentes, médicos, sindicalistas y universitarios de derogar la Ley 462 —que reforma la Caja de Seguro Social—, no es viable según Arias. “La derogación de la Ley 462 legalmente no es posible. No funciona así, echar todo para atrás no es como en la casa de uno (…)”, explicó.

Arias insistió en que no se aumentó la edad de jubilación, no se privatizó la CSS y que incluso se incluyeron elementos solicitados por diversos sectores. Por ello, se manifestó en contra de los cierres de calles: “Salir a las calles en estos momentos para discutir la ley de la Caja del Seguro Social con base en mentiras (…), no estamos de acuerdo”.

Se pierden cerca de 90 millones de dólares cada vez que hay un paro en Panamá, señaló, y cuestionó que “las escuelas privadas estén abiertas y las públicas no, porque así crece la brecha de desigualdad”. A su juicio, “hay varios grupos en las calles, pero mal informados”, ya que —afirma— no comprenden el contenido de la ley.

“Una vez más, abro las puertas de la Cámara de Comercio. No vamos a explicar nuestra verdad, sino la verdad de la Ley 462”, reiteró.

Arias también respondió a las críticas por el tema de la minería, señalando que el Gobierno aún no se ha sentado a dialogar con nadie, pero que el tema debe abordarse: “No hacer nada no es una opción”. Añadió que “se están adelantando a los hechos” y que cuando el presidente se reúna con la mina, se entregará un informe, y posteriormente “nos sentaremos todos los sectores a ver qué hacer”.