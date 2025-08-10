Cámara de Comercio destaca confianza internacional en Panamá y nuevas oportunidades de inversión

Ciudad de Panamá, Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) resaltó este domingo las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que ubican al país entre las economías con mejores perspectivas de crecimiento en la región.

El gremio empresarial señaló que estas estimaciones se suman a señales positivas recientes que refuerzan la percepción de que Panamá avanza en la dirección correcta. Entre ellas, destacó el anuncio de la llegada de dos empresas europeas, hecho que consideran una muestra del renovado interés de inversionistas internacionales.

La Cciap destacó que la confianza internacional en Panamá abre oportunidades para atraer inversión, generar empleos, facilitar el acceso al crédito y reducir barreras para los productos y servicios nacionales en mercados externos.

Como parte de su agenda para promover el comercio y la inversión, la Cámara anunció en días pasados que entre el 10 y el 12 de marzo de 2026 se realizarán cinco exposiciones internacionales: Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional – Panamá. Según el gremio, estos eventos impulsarán sectores estratégicos, conectarán a empresas locales e internacionales y abrirán nuevos mercados.

Además, Panamá será sede del World of Coffee 2026 del 23 al 25 de octubre, considerado el evento más importante del mundo del café de especialidad y que, por primera vez, se celebrará en América Latina. La Cámara destacó que este anuncio coincide con un nuevo récord para el café panameño, que alcanzó un precio de 30.204 dólares por kilo en una subasta internacional.

La Cciap manifestó que el país cuenta con ventajas competitivas como su ubicación estratégica, conectividad logística y digital, seguridad jurídica, infraestructura moderna, talento humano y un sector empresarial comprometido. No obstante, advirtió que el reto es transformar la confianza actual en resultados concretos que consoliden un ciclo de desarrollo sostenido.

