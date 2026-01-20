Camión cargado de cemento se vuelca en la vía Centenario y provoca fuerte congestionamiento

Ciudad de Panamá, Panamá/Un camión cargado de 30 toneladas de cemento se volcó la madrugada de este martes 20 de enero en la loma cercana al estadio Rod Carew, en la vía Centenario, con dirección al centro de la ciudad de Panamá.

El accidente ocurrió en horas tempranas del día, cuando el vehículo terminó volcado en uno de los carriles, lo que obligó a las autoridades a reducir el tránsito de tres a dos carriles en este importante corredor vial.

La situación provocó un tráfico más congestionado de lo habitual durante las horas pico de la mañana, afectando a conductores que se dirigían hacia el centro de la capital.

Al lugar acudieron agentes de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, quienes iniciaron las labores de seguridad y control vehicular.

Las autoridades informaron que la remoción del camión requerirá el uso de grúas especializadas, por lo que no se descarta que el tráfico se vea aún más afectado a lo largo del día mientras se realizan las maniobras correspondientes.

Con información de Fabio Caballero