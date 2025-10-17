Campamento de Mujeres Afropolíticas hace llamado a sostener el liderazgo colectivo

Con abrazos, compromisos renovados y emociones compartidas, finalizó el Campamento Regional de Estrategias Políticas y de Comunicación para Mujeres Afropolíticas de América Latina y el Caribe, que durante cuatro días reunió a decenas de lideresas afrodescendientes en un espacio de formación, sanación, articulación y construcción política colectiva.

Desde su inicio, el evento fue más que un espacio académico: se convirtió en una experiencia transformadora que integró la historia, el cuerpo, la palabra y la acción. El cierre estuvo marcado por un potente llamado a sostener y multiplicar el liderazgo afropolítico en todos los niveles.

“Lo vivido aquí no termina hoy. Esto es solo el comienzo. Estas mujeres regresan a sus territorios con más herramientas, más redes y más fuerza. Colón ha sido testigo de algo grande, y eso nos llena de orgullo como institución cultural”, dijo Abel Aronátegui, director del Centro de Arte y Cultura de Colón.

La última jornada incluyó una plenaria de evaluación participativa donde se compartieron los aprendizajes, desafíos y propuestas para futuras ediciones. Las participantes destacaron la metodología del campamento, que combinó rigurosidad política con cuidado colectivo y enfoque espiritual.

Entre los compromisos asumidos por las participantes destacan: la réplica de procesos formativos en sus comunidades, el fortalecimiento de redes afropolíticas, el monitoreo ciudadano con enfoque de género y raza, y la organización de encuentros periódicos que den continuidad al trabajo iniciado en Colón.

La ceremonia de cierre incluyó presentaciones artísticas, entrega de reconocimientos simbólicos y un ritual ancestral de agradecimiento al territorio. También se realizó un acto comunitario abierto, donde habitantes de Colón pudieron compartir con las participantes, generando un cierre profundamente territorial y afectivo.

El campamento cierra con el compromiso de volver. Volver a encontrarse, volver a construir, volver a proponer. Porque como quedó demostrado en estos días, el liderazgo afropolítico de las mujeres negras no es una excepción: es una realidad creciente, decidida y transformadora.