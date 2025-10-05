Cámara de Comercio: Rigidez del gasto y proyectos inconclusos, retos del Presupuesto 2026

El gremio empresarial reconoció los proyectos estratégicos contemplados en el Plan de Gobierno 2026 , que incluyen más de B/.30 mil millones en inversión pública.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) se pronunció este domingo sobre el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2026, presentado por el Gobierno por un monto de B/.34,901 millones, lo que representa un incremento de B/.4,181 millones respecto al presupuesto modificado de 2025.

El gremio empresarial destacó que las prioridades señaladas por el Ejecutivo como salud, vivienda, agua potable, seguridad y obras públicas son fundamentales, pero advirtió sobre los retos estructurales que enfrenta el país en materia de gasto público y ejecución de proyectos.

Coordinación entre Ejecutivo y Legislativo

El proceso de vistas presupuestarias que inició el pasado 25 de agosto en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, con la participación de 96 entidades del Estado dio luces de las expectativas y necesidades de cada institución. Por ello, la decisión de devolver el proyecto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con recomendaciones refleja la importancia de la revisión y los ajustes como parte de un ejercicio democrático.

“El presupuesto es una herramienta clave de política pública y debe servir para transformar los recursos en bienestar tangible para la población”.

Gasto rígido y necesidad de planificación

No obstante, la rigidez del gasto público limita la capacidad de reasignar recursos hacia nuevas prioridades, además de evidenciar problemas como proyectos inconclusos, bajos niveles de ejecución y sustentaciones institucionales débiles. En ese sentido, reiteró la necesidad de que cada solicitud presupuestaria cuente con planes, cronogramas e indicadores claros que respalden la viabilidad de las asignaciones.

El gremio empresarial instó al Gobierno a evitar destinar recursos a gastos innecesarios que no aportan al bienestar ciudadano, ya que esto debilita la confianza y compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas.

“La mejor manera de recuperar la confianza y asegurar un desarrollo sostenible es con un presupuesto responsable, transparente y bien planificado”.

Inversiones clave para el país

El comunicado también reconoció los proyectos estratégicos contemplados en el Plan de Gobierno 2026, que incluyen más de B/.30 mil millones en inversión pública, así como el portafolio de B/.8,400 millones del Canal de Panamá, donde sobresale el proyecto del reservorio multipropósito de Río Indio.

Para la CCIAP, lo que está en juego va más allá de las cifras: es la capacidad del Estado para ejecutar con eficacia, responder a las necesidades de la población y mantener la confianza de los mercados internacionales.