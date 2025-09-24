Canal de Panamá: Aprueban en segundo debate presupuesto 2026

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de presupuesto del canal de Panamá para la vigencia fiscal 2026, en medio de cuestionamientos sobre el funcionamiento de la vía interoceánica, la construcción del embalse del río Indio, el seguro de vida de los trabajadores y la venta de agua al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, acompañado por el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y la subadministradora Ilya Espino de Marotta, respondió a las inquietudes de los diputados, muchas de ellas relacionadas con la percepción ciudadana sobre los beneficios que genera la vía, los cuales, según diversos sectores, no llegan a todas las comunidades.

Ante estos señalamientos, Icaza sostuvo que los aportes del Canal se reflejan en programas sociales como Ángel Guardián, 120 a los 65 y distintos subsidios. “Ciertamente, sí le llegan a cada uno de los ciudadanos, a cada uno de los panameños”, afirmó. No obstante, reconoció que es necesario fortalecer la comunicación sobre el destino de los recursos que la Autoridad del Canal de Panamá entrega al Estado.

Uno de los cuestionamientos más insistentes fue el de la diputada de Colón Yamireliz Chong, que pidió que el Canal tenga mayor proyección en la provincia, sobre todo para generar empleo valorando la mano de obra de la población, las actividades de verano y, sobre todo, que haya más oportunidades para los niños y jóvenes de Colón que no conocen la vía interoceánica.

La aprobación del proyecto se dio con 45 votos a favor, 0 en contra y cero abstención.