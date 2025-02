Martínez Acha reacciona a insultos de Nicolás Maduro

El canciller de la República, Javier Martínez Acha, salió al paso de los ataques del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien recurrió a los insultos para referirse a su persona y la situación geopolítica entre Panamá y Estados Unidos.

Durante los actos de conmemoración del 33 aniversario de los caídos del golpe de Estado en Venezuela, Maduro se tomó un tiempo para hablar de la tensa situación en Panamá, recordando que el pasado 8 de enero se hizo un acto en el que se reconoció al líder de la oposición Edmundo González como el nuevo mandatario del país suramericano, aunque este no acudió a la toma de posesión.

“¿Dónde está? ¿Cómo se llama… el canciller panameño? No es capaz de defender el Canal de Panamá”, expresó Maduro.

A pocos minutos de que circulara el video del considerado dictador de Venezuela, Martínez-Acha emitió un comunicado señalando que ‘no responderá a ataques personales’ y reiterando su compromiso con los valores de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la paz en la región.

Las declaraciones de Maduro llegan días después de la visita de Marco Rubio a Panamá, en la que habló con el presidente José Raúl Mulino, entre otras cosas, sobre la operación del canal de Panamá y la supuesta presencia china en la ruta interoceánica.

Pese al encuentro, la retórica de las autoridades estadounidenses se mantiene, indicando que, aunque Panamá ha ofrecido mucho, no es suficiente, que, si no se toman en cuenta las recomendaciones, entonces tendrán que retomar el control del Canal. Incluso se ha dicho en medios internacionales que los buques de guerra norteamericanos tendrán paso gratuito, algo que las autoridades panameñas no han salido a aclarar.

En tanto, parece que la tensión se mantiene alrededor del tema entre ambas naciones. Este viernes el presidente Mulino y su homólogo Donald Trump sostendrán un encuentro vía telefónica. Mientras tanto, se espera la visita del Secretario de Defensa de EEUU el próximo mes de abril.