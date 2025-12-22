Cancillería investiga uso de la bandera panameña en petroleros interceptados por EEUU

Las reacciones del Canciller surgen, luego de que un nuevo petrolero, que operaba bajo supuesta bandera panameña fue abordado por fuerzas estadounidenses cuando se dirigía hacia la costa de Venezuela, según reportes de medios internacionales.

Panamá/El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, informó este lunes que el Gobierno panameño investiga las actuaciones de varios buques petroleros interceptados por Estados Unidos cerca de las costas venezolanas, los cuales supuestamente navegaban bajo bandera panameña, y reiteró el llamado al respeto del estandarte nacional.

Martínez-Acha explicó que las autoridades han detectado irregularidades que levantaron alertas sobre el uso indebido del pabellón panameño, entre ellas la desconexión del sistema de localización, cambios de nombre de las embarcaciones y inconsistencias en los registros de la tripulación.

Los buques bajo sospecha desconectaron el instrumento de localización; eso es una llamada de atención. También hubo cambios de nombre y aparentes inconvenientes con los nombres de la tripulación. Todas estas variables nos hacen pensar que nuestro pabellón no está siendo utilizado de manera responsable, y hemos actuado en consecuencia con las costumbres marítimas”, señaló el canciller.

Indicó además que las investigaciones continúan y que Panamá exige no solo a estas naves en particular, sino a todos los buques que utilizan la bandera panameña, el cumplimiento estricto de las leyes nacionales, el derecho marítimo internacional y las prácticas establecidas del sector.

Las reacciones del Canciller surgen, luego de que un nuevo petrolero que operaba bajo supuesta bandera panameña fue abordado por fuerzas estadounidenses cuando se dirigía hacia la costa de Venezuela, según reportes de medios internacionales. Se trata del buque “Bella-1”, que, de acuerdo con CNN, estaría bajo sanciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el comercio de petróleo iraní.

Funcionarios estadounidenses consideran que esta nave forma parte de una “flota fantasma” dedicada al transporte de petróleo de países sancionados, por lo que se habría emitido una orden judicial para su incautación. Esta es la tercera acción de este tipo registrada en diciembre en las inmediaciones de aguas venezolanas. Previamente, la Guardia Costera de Estados Unidos persiguió al petrolero “Centuries”, también sancionado, en aguas internacionales.

Vuelo de migrantes y relaciones consulares

En otro tema, el canciller se refirió al vuelo de migrantes hacia Venezuela, previsto para este lunes, que finalmente no se concretó por problemas logísticos y de autorizaciones. No obstante, aseguró que el traslado sí se realizará.

“Estoy convencido de que ese vuelo se va a dar. Tomará un poco más de tiempo, pero eso fue parte de lo acordado cuando se restablecieron las relaciones consulares, principalmente para atender estos casos y también para abrir espacios de vínculo comercial”, afirmó.

Caso Alas Chiricanas

Martínez-Acha también se pronunció sobre el individuo vinculado al atentado terrorista contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, ocurrido el 19 de julio de 1994, que dejó 20 personas fallecidas. Indicó que la persona presuntamente implicada tendría pasaporte venezolano.

“Este es un caso prioritario que lleva el Ministerio Público. Nosotros somos el canal diplomático y actuaremos con diligencia. Ojalá podamos traer a esta persona a Panamá para que rinda cuentas por un hecho tan trágico”, expresó.

Añadió que el hecho de que el sospechoso posea pasaporte venezolano podría representar un obstáculo dentro de los trámites diplomáticos, una vez Panamá formalice plenamente las relaciones con ese país.

Con información de Elizabeth González.