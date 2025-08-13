Capireños solicitan estación del tren Panamá-David-Frontera para impulsar economía del distrito

La solicitud de una parada en Capira no solo responde a una necesidad de conectividad, sino también a una oportunidad para dinamizar la economía local.

Capira, Panamá Oeste/Empresarios, productores y residentes del distrito de Capira hicieron un llamado enfático a las autoridades del proyecto ferroviario Panamá-David-Frontera para que se habilite una estación tanto de pasajeros como de carga agrícola en esta zona estratégica de la provincia de Panamá Oeste.

Durante una reunión informativa con representantes de la Secretaría del Ferrocarril, los capireños destacaron la importancia económica del distrito, especialmente por su alta producción de café, culantro y otros productos agrícolas que abastecen mercados a nivel nacional.

“Para los dos servicios, de pasajero y carga, hemos contribuido mucho y desde hace muchísimo tiempo con el desarrollo de este país”, afirmó Ramiro Bravo, residente.

Capira cuenta con una población superior a los 45,000 habitantes, de los cuales más de 1,700 son productores de café, lo que refuerza la necesidad de una infraestructura ferroviaria que facilite el transporte de productos hacia los principales centros de consumo y exportación del país.

Respuesta oficial: hay espacio para modificaciones

Desde la Secretaría del Ferrocarril se informó que el trazado preliminar contempla alrededor de 14 estaciones a nivel nacional, aunque dejaron claro que estos puntos podrían ser ajustados según los estudios de demanda que aún están en desarrollo.

“Vamos a tener un patio de carga que estará ubicado en el área de Albrook, y la idea es que esta línea ferroviaria tenga acceso a todas estas comunidades para que puedan estar debidamente conectadas con estas áreas”, indicaron representantes del proyecto.

Se prevé que los trabajos de construcción del tren Panamá-David inicien en el año 2026, con el objetivo de mejorar la movilidad interprovincial, facilitar el comercio interno y sentar las bases para un nuevo eje logístico nacional.

Con información de Yiniva Caballero.