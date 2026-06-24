Capturan en La Chorrera a uno de los más buscados; tenía dos condenas

Tras su captura, tanto el aprehendido como los indicios recabados durante la diligencia fueron remitidos a las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

Panamá Oeste/Gabriel Ángel Baroch Bech, incluido en la lista de los más buscados por las autoridades judiciales, fue capturado en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, durante una diligencia de allanamiento realizada en una residencia.

Durante la operación, la Policía Nacional también decomisó un arma de fuego con permiso vigente, cuatro proveedores y municiones.

Baroch mantenía pendientes dos condenas.

La primera corresponde a una sentencia de 50 meses de prisión por el delito de estafa, impuesta en 2020. La segunda es una condena de 36 meses de prisión por retención de cuotas en perjuicio de la Caja de Seguro Social (CSS), dictada en 2022.

Tras su captura, tanto el aprehendido como los indicios recabados durante la diligencia fueron remitidos a las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

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