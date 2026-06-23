Fuga en La Joyita: Aumentan a B/.4,000 la recompensa por los últimos reos evadidos

Aumentan la recompensa para las personas que proporcionen información verídica que permita ubicar y capturar a los 15 privados de libertad prófugos de La Joyita.

Joel Abad Raphael, uno de los evadidos del Centro Penitenciario La Joyita / Policía Nacional
Danna Durán - Periodista
23 de junio 2026 - 16:04

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional elevó a B/. 4,000 la recompensa para las personas que proporcionen información verídica que permita ubicar y capturar a los 15 privados de libertad que se fugaron el pasado 1 de junio del Centro Penitenciario La Joyita.

La institución informó que continúan los operativos de búsqueda en las comunidades cercanas al centro penitenciario, mientras se mantienen activadas las alertas en todas las zonas policiales del país con el objetivo de lograr la recaptura de los evadidos.

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Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con las investigaciones y reportar cualquier dato que pueda contribuir a la ubicación de estas personas. La Policía Nacional reiteró que la información será manejada de forma confidencial.

Según la entidad, estas acciones forman parte de los esfuerzos para reforzar la seguridad y garantizar el orden público en el territorio nacional.

Reos que permanecen prófugos del centro penitenciario La Joyita desde el 1 de junio de 2026
Las autoridades mantienen operativos de búsqueda para dar con los privados de libertad evadidos.

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