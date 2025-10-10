Capturan a dos de los cinco sospechosos de robar a mano armada a una familia en Chiriquí

Los cinco sospechosos llegaron a esta residencia en Loma Colorada de David, quitaron pertenencias y dinero a los ocupantes y se dieron a la fuga en un vehículo.

Alanje, Chiriquí/Varios individuos que realizaron un asalto a mano armada en una residencia ubicada en Loma Colorada de David, provincia de Chiriquí, fueron capturados por agentes de la Policía Nacional tras una persecución que inició en el distrito de David y finalizó cerca del poblado de Alanje.

La Policía Nacional informó que estos cinco individuos, armados y encapuchados, llegaron a esta residencia en Loma Colorada de David, quitaron pertenencias y dinero a los ocupantes y se dieron a la fuga en un vehículo.

Las cámaras de videovigilancia del centro municipal ubicado en David determinaron la ruta de este vehículo hacia este sector de Querévalos, con destino a Alanje. La Policía procedió a la persecución y, antes de llegar al poblado de Alanje, los sospechosos perdieron el control del auto y se estrellaron contra un jardín y la cerca perimetral de una de las viviendas del área.

Puedes leer: Autoridades trabajan para normalizar situación en Boquete tras mal tiempo; senderos turísticos reabren

Tras esta persecución, en el lugar fueron capturados dos de los cinco sospechosos, que quedaron a órdenes de las autoridades del Ministerio Público, mientras que los otros tres, que ya han sido señalados e identificados, están siendo buscados por las autoridades.

Iván Rojas, propietario de la vivienda afectada, dijo que no le desea a nadie el susto que pasaron al escuchar el ruido por el vehículo que se estrelló contra la cerca de su vivienda.

Los residentes en Alanje dijeron que se trató de una situación no usual en esta comunidad, pero aprovecharon la oportunidad para hacer el llamado para que se incremente el pie de fuerza de seguridad en la comunidad.

Con información de Demetrio Ábrego