'Tu Cara Me Suena' calienta motores con una fiesta sobre ruedas en las calles de la ciudad

El reality “Tu Cara Me Suena” estrenará su nueva temporada el miércoles 20 de agosto a las 8:00 p.m., prometiendo sorprender a la audiencia con las transformaciones de ocho reconocidos famosos del patio.

Ciudad de Panamá/Una verdadera fiesta sobre ruedas se vivió este fin de semana en las principales avenidas de la ciudad, gracias al original recorrido del bus promocional de “Tu Cara Me Suena”, el popular reality que regresa a las pantallas panameñas con más música, sorpresas y diversión.

El colorido autobús sorprendió a los transeúntes y televidentes con una caravana cargada de alegría, donde no faltaron las risas, los bailes y, por supuesto, las emociones. La experiencia fue gratuita para los pasajeros, quienes no solo disfrutaron del recorrido, sino también de presentaciones musicales en vivo, imitaciones y hasta premios.

🔗También puedes leer: ¡Descubre los secretos y la pasión detrás de escena de Tu Cara Me Suena con Eddy Vásquez!

Entre los artistas invitados estuvieron Sandra Sandoval y un imitador de Bad Bunny, que pusieron a todos a bailar con sus contagiosas presentaciones a bordo del bus. La energía fue tan alta que más de uno se animó a corear y moverse al ritmo de los éxitos más populares del momento.

“Tengo dos favoritos: Franklin Robinson y la ministra”, comentó entusiasmada una televidente mientras disfrutaba del paseo.

La animación del evento estuvo a cargo de la carismática Sra. Dezdy, quien con su estilo único mantuvo el ambiente encendido durante todo el recorrido.“Los famosos se van a dar con todo, y obviamente verán el mejor reality de la televisión panameña”, aseguró entre risas.

El reality “Tu Cara Me Suena” estrenará su nueva temporada el miércoles 20 de agosto a las 8:00 p.m., prometiendo sorprender a la audiencia con las transformaciones de ocho reconocidos famosos del patio, quienes deberán personificar a artistas internacionales y demostrar su talento en el escenario.

Con información de Jessica Román