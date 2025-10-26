El histórico edificio de la Casa Amarilla se prepara para reabrir sus puertas en 2026 tras su restauración

➡️ El contrato, valorado en 3.3 millones de dólares, contempla la restauración estructural y arquitectónica del edificio y está a cargo de la empresa Civil y Logística S.A., ganadora de la licitación por mejor valor. ➡️ Entre las mejoras previstas se incluyen la construcción de una escalera de caracol, dos elevadores —uno para personas y otro de carga— y adecuaciones para personas con discapacidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Casa Amarilla, un edificio histórico dentro del conjunto arquitectónico que rodea el Palacio de las Garzas en San Felipe, se encuentra en proceso de restauración. Los trabajos, encomendados por el Ministerio de la Presidencia, buscan rescatar este inmueble deteriorado y preservar su valor patrimonial.

El contrato, valorado en 3.3 millones de dólares, contempla la restauración estructural y arquitectónica del edificio y está a cargo de la empresa Civil y Logística S.A., ganadora de la licitación. De acuerdo con el ministerio, la obra se rige bajo lo establecido por la Ley 22 de Contrataciones Públicas y cumple con los criterios de preservación histórica definidos por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural (DNPC) del Ministerio de Cultura (MiCultura).

En la actualidad, se realizan estudios arqueológicos y estructurales, cuyos planos y procedimientos son revisados y aprobados por la DNPC. La entidad indicó que ha asignado un certificado de valor de tercer orden de conservación al interior del inmueble, lo que permite modificaciones internas, mientras que la fachada debe mantenerse idéntica al diseño original. La muralla perimetral, por su parte, recibió un valor de primer orden, lo que obliga a que cualquier restauración preserve exactamente su aspecto histórico.

Entre las mejoras previstas se incluyen la construcción de una escalera de caracol, dos elevadores —uno para personas y otro de carga— y adecuaciones para personas con discapacidad. También se intervendrán los balcones, se colocará una nueva losa estructural en la segunda planta, se restaurará la herrería y se instalarán nuevas luminarias.

Cada etapa del proyecto es supervisada por arquitectos conservadores y especialistas de la DNPC, quienes emiten observaciones técnicas sobre materiales, métodos constructivos y técnicas de conservación antes de iniciar cualquier trabajo físico. Además, se realizan inspecciones periódicas junto con representantes del Ministerio de la Presidencia y el contratista, garantizando que las intervenciones cumplan con los estándares de conservación patrimonial.

Los estudios arqueológicos ya han revelado hallazgos de interés, como un antiguo pozo de agua y diversos objetos de cerámica del período precolonial y colonial, que aportan información sobre la historia del sitio.

Se espera que la Casa Amarilla esté habilitada para albergar ceremonias y actividades diplomáticas en junio de 2026, coincidiendo con la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá.