Casos de norovirus en David aumentan a más de 800 ¿Qué está pasando?

Entre los síntomas más frecuentes mencionó vómitos, diarrea, dolor abdominal y, en algunos casos, fiebre.

Ciudad de Panamá/El brote de norovirus que afecta al distrito de David, en la provincia de Chiriquí, continúa en aumento.

Hasta la mañana de este miércoles 1 de julio, las autoridades de salud contabilizaban 807 casos atendidos en instalaciones públicas y privadas, casi el doble de los cerca de 450 reportados el día anterior.

Así lo informó el epidemiólogo del Ministerio de Salud (Minsa), Héctor Cedeño, quien detalló que de los casos registrados, 405 corresponden a instalaciones del Minsa; 86 al Hospital Regional Rafael Hernández de la Caja de Seguro Social (CSS); 267 a la Policlínica Gustavo Ross de la CSS y 49 al Hospital Chiriquí, del sector privado.

Las comunidades de Pedregal y Los Algarrobos figuran entre las áreas con la mayor cantidad de personas afectadas, aunque también existen pacientes de otras áreas de David como San Pablo, Dolega, Guacá y Gualaca.

Cedeño explicó que no se descarta que el número de casos continúe aumentando, ya que no todas las personas con síntomas buscan atención médica.

"Tenemos un sistema de vigilancia de monitoreo y vemos el comportamiento de cómo se van presentando las enfermedades, y cuando está fuera de lo esperado comenzamos a buscar a qué se debe", señaló.

El epidemiólogo indicó que, hasta el momento, todos los pacientes han presentado cuadros leves de gastroenteritis y no se han registrado hospitalizaciones por complicaciones graves.

Agregó que el brote ha afectado a personas de todas las edades, incluidos niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, así como a hombres y mujeres.

Hasta ahora, el brote permanece circunscrito al distrito de David y las investigaciones continúan para determinar la fuente de contaminación que originó la propagación del virus.

¿Qué es el norovirus?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el norovirus es la causa más común de gastroenteritis aguda en el mundo.

Se trata de un virus altamente contagioso que provoca principalmente diarrea y vómitos de aparición repentina, y puede transmitirse a través de alimentos o agua contaminados, así como por el contacto con personas infectadas o superficies contaminadas. Aunque la mayoría de los pacientes se recupera en pocos días, la principal complicación es la deshidratación, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con otras enfermedades.

Cedeño explicó que el norovirus es altamente contagioso, ya que se requieren muy pocas partículas virales para provocar la enfermedad y el contagio puede producirse fácilmente a través del contacto con vómito o heces de una persona infectada.

La directora nacional de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gill, explicó previamente que el norovirus puede manifestarse entre 12 y 48 horas después de la exposición y que el cuadro clínico suele durar entre uno y tres días.

Mientras avanzan las investigaciones con apoyo del Instituto Conmemorativo Gorgas, el Ministerio de Salud mantiene el monitoreo de la calidad del agua, la cual, según las evaluaciones realizadas hasta el momento, se mantiene dentro de los parámetros establecidos.

Las autoridades recomendaron a la población reforzar las medidas de higiene, como el lavado frecuente de manos, el correcto lavado de los alimentos y la adecuada cocción de las comidas para reducir el riesgo de contagio.

En una conferencia brindada en la tarde del martes 30 de junio, un vocero del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que las pruebas realizadas en las tomas de captación, la planta potabilizadora y la red de distribución descartan, hasta el momento, que el agua potable esté relacionada con los casos.

"Actualmente, los resultados obtenidos cumplen con todos los parámetros de la norma y el agua es apta para consumo humano", afirmó el funcionario del Idaan.

Según el Idaan, se realizaron pruebas químicas y microbiológicas tanto en las tomas de captación, planta y red de distribución.

Información de Kayra Saldaña

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