Cihac-AIP abre convocatoria para estudiantes y egresados interesados en investigación histórica

El programa ofrece una formación intensiva teórica y práctica, acompañada de un estímulo económico, con el propósito de incentivar el desarrollo académico de jóvenes investigadores.

Ciudad de Panamá, Panamá/La convocatoria para el Programa de Semilleros de Investigación 2026 ha sido aperturada; así lo dio a conocer este martes 11 de noviembre el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (Cihac-AIP).

La entidad señaló que esta es una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades investigativas de estudiantes universitarios y recién egresados interesados en la investigación histórica y social. El programa ofrece una formación intensiva teórica y práctica, acompañada de un estímulo económico, con el propósito de incentivar el desarrollo académico de jóvenes investigadores.

De acuerdo con el CIHAC-AIP, el Semillero 2026 estará dirigido por la reconocida historiadora Marixa Lasso y está dirigido a estudiantes o egresados de las carreras de Historia, Historia y Geografía, o Historia y Filosofía. Podrán participar quienes estén cursando desde el segundo año de licenciatura en adelante, así como egresados con menos de un año de haber obtenido su título universitario.

Los interesados deberán enviar un correo a cihac@cihac.org.pa antes del 5 de diciembre, indicando sus datos generales y el interés en participar. Una vez recibido el correo, el Cihac confirmará la inscripción e informará la fecha y lugar del examen presencial preliminar, en el que se evaluarán las habilidades analíticas y de redacción de los postulantes.

Tras esta primera evaluación, un grupo de aspirantes será seleccionado para la siguiente fase y notificado durante el mes de diciembre. Los candidatos seleccionados deberán presentar la documentación correspondiente, según su condición:

Estudiantes universitarios:

Copia de los créditos más recientes.

Certificación o nota oficial que acredite su condición de estudiante activo, indicando carrera y año cursado.

Copia de la cédula o carné de residente permanente.

Dos cartas de recomendación académica.

Recién egresados:

Copia del título de licenciatura y créditos universitarios.

Copia de la cédula o carné de residente permanente.

Dos cartas de recomendación académica.

El Cihac-AIP seleccionará hasta seis beneficiarios del programa, quienes serán notificados oficialmente por correo electrónico. Las actividades del Semillero de Investigación 2026 iniciarán el 30 de enero de 2026 y se extenderán hasta el 30 de abril del mismo año.