¿Cómo cambiar tu nombre por derecho de uso y costumbre? El Tribunal Electoral te explica cómo hacerlo

Este procedimiento permite que el nombre que una persona usa de forma cotidiana, ya sea en su entorno social, laboral o académico, quede reflejado oficialmente en sus documentos de identidad.

Ciudad de Panamá/El Tribunal Electoral recordó a la ciudadanía que toda persona que, desde hace años, utiliza un nombre distinto al que aparece en su cédula puede solicitar el reconocimiento legal de ese nombre mediante el trámite de cambio de nombre por derecho de uso y costumbre.

Este procedimiento permite que el nombre que una persona usa de forma cotidiana, ya sea en su entorno social, laboral o académico, quede reflejado oficialmente en sus documentos de identidad. De acuerdo con la institución, el trámite puede realizarse tanto para cambiar completamente el nombre como para modificarlo parcialmente, por ejemplo, cuando alguien prefiere usar su segundo nombre en lugar del primero.

🔗Puedes leer: Panamá asume presidencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales

Para llevar a cabo este proceso, es necesario presentar la solicitud a través de un abogado y aportar tres pruebas de fuentes distintas que demuestren el uso continuo del nombre que se desea legalizar.

Entre las evidencias válidas se aceptan certificados de colegios, constancias médicas o cartas de trabajo, siempre que sean documentos oficiales. Al menos una de las pruebas debe tener una antigüedad mínima de cinco años.

El costo del trámite es de $15 dólares, y una vez aprobado el cambio, el solicitante deberá gestionar un duplicado de su cédula en las oficinas de cedulación, con un costo adicional de $25 dólares.