Desbordamiento de Quebrada Grande en Bugaba deja una decena de afectados

Chiriquí/Cientos de personas resultaron afectadas en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí luego del desbordamiento de Quebrada Grande, un afluente que causó la introducción de agua en al menos una docena de viviendas, dejando a las familias con pérdidas materiales significativas y la zozobra de un desastre mayor.

El desborde afectó principalmente a las casas ubicadas en las zonas de Quebrada Grande y Los Arenales. El agua ingresó a las viviendas y destruyó los bienes de los residentes de estas comunidades.

Julio Quintero, un residente afectado relató con angustia a TVN Noticias la pérdida de bienes básicos: "Los cuadernos, los zapatos, las ropitas de la escuela, todo, todo lo perdí. Y la nevera se le metió agua también, la estufa, todo completo". La comunidad hace un llamado a la solidaridad y la ayuda humanitaria urgente.

En tanto que Sofía Caballero, otra residente del lugar, compartió el pánico vivido, señalando que la inundación pudo haber causado una tragedia: "Mi hija estaba sola. Si no hubiera llegado a tiempo, le hubiera agarrado la inundación solamente a mi hija". Aunque no se reportaron víctimas, la fuerza de la corriente generó temor y desesperación entre los moradores.

Los residentes han solicitado a las autoridades una evaluación exhaustiva del puente sobre Quebrada Grande, el cual temen que haya sido afectado por la fuerza de la corriente.

"Estamos preocupados porque de repente se nos cae el puente", expresó Johnny Quintero, otro de los moradores, destacando el riesgo vial.

El Sistema Nacional de Protección Civil, junto con otros estamentos de seguridad, han reiterado el llamado a los residentes de estas áreas vulnerables a extremar las medidas de seguridad y ante cualquier eventualidad comunicarse con las autoridades.

Los afectados, por su parte, instan a las autoridades a realizar trabajos de canalización y la colocación de muros para evitar que las próximas precipitaciones sigan registrando este tipo de afectaciones.