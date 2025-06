Chiriquí, Coclé y Veraguas: Las provincias que más producen alimentos, según el censo agropecuario

Directivos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República (Inec) presentaron los resultados del VIII Censo Nacional Agropecuario y, entre los principales hallazgos, debo mencionar que han señalado que hay un crecimiento de 12.3% en cuanto al número de productores agropecuarios en comparación al censo del 2011, pero también destacaron una disminución del 5.1% en cuanto a las hectáreas de superficie cultivada y un incremento de 70.9% en tierras bajo arriendo.

Cabe destacar que la edad es otro de los temas que a ellos les preocupa y es que han identificado que la juventud no se está dedicando al sector agropecuario.

"Tiene una tendencia no solamente aquí en Panamá, sino globalmente. Lo que vemos es que la juventud, por tema de cultura, no lo sé, la tecnología, ya no quiere ser parte del campo. No lo vemos aquí, lo podemos ver en Europa, en los Estados Unidos. Es cada vez más complicado incentivar a la juventud a que se meta a trabajar en el campo", destacó José Francisco García del Inec.

El informe también arrojó que las provincias donde más se producen alimentos son Chiriquí, seguido de Coclé, Veraguas y ahora también las comarcas han crecido mucho en el sector agropecuario.

Entre los principales alimentos que se producen en nuestro país encabezan la caña de azúcar, el banano, la sandía, la piña, la pitahaya, también el ganado vacuno y la palma aceitera.

Información de Kayra Saldaña