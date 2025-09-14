La Chorrera celebra 170 años entre folclore, cabalgata y reclamos ciudadanos

La Chorrera, que en 2013 se convirtió en la capital de la provincia de Panamá Oeste tras la creación de la nueva provincia por ley, es hoy uno de los distritos de mayor crecimiento en la última década

La Chorrera, Panamá Oeste/La Chorrera nació como distrito en 1855 y este 12 de septiembre arrancaron las festividades por sus 170 años de fundación. Este domingo, desde muy temprano, las calles del centro se llenaron de color y música con presentaciones artísticas, actividades folclóricas y un desfile, que incluyó vestimentas típicas, cabalgata, fuegos artificiales y la participación entusiasta de cientos de moradores.

En medio de la alegría, la comunidad también aprovechó para recordar los problemas que aún persisten en el distrito. “Muy bonito, muy lindo, orgullosa de mi cultura panameña, de ver la variedad de bailes típicos, del apoyo incondicional de la población. Pero pedimos más que todo seguridad”, dijo una de las asistentes.

Otros vecinos reclamaron mejoras en los servicios básicos: “El agua. Eso es lo principal, que se mejore el agua, que muchos sectores están sin agua”, expresó una residente.

Otro morador agregó que “los servicios como el agua y la electricidad siempre son los problemas constantes que tenemos acá”.

La Chorrera, que en 2013 se convirtió en la capital de la provincia de Panamá Oeste tras la creación de la nueva provincia por ley, es hoy uno de los distritos de mayor crecimiento en la última década, tanto en población como en sectores económicos.

La celebración por los 170 años fue también un recordatorio de que, junto a la identidad cultural y el orgullo chorrerano, los ciudadanos esperan la atención de las autoridades para resolver las carencias de agua potable, electricidad y seguridad que afectan a sus corregimientos.

Con información de María De Gracia