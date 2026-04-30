La Chorrera se prepara para la fiesta patronal de San Francisco de Paula

La tradicional procesión se desarrollará el lunes 4 de mayo a partir de las 8:00 p.m. por las principales calles del distrito.

Panamá Oeste/Con muestras de fe y tradición, la comunidad de La Chorrera se alista para celebrar la fiesta patronal en honor a San Francisco de Paula el próximo lunes 4 de mayo.

Como parte de los preparativos, se han realizado mejoras en el templo parroquial, incluyendo la colocación de murales que representan escenas de la vida del santo patrono, así como la instalación de nuevos vitrales que embellecerán el recinto religioso.

🔗Te puede interesar: Adulto mayor es hallado muerto en La Chorrera; abejas africanizadas estarían involucradas

“Este año hemos colocado unos murales en el templo parroquial que nos ayudan a conocer más sobre la vida de San Francisco de Paula, y también en los próximos días se van a colocar unos vitrales que van a adornar el templo”, indicó Rafael Ochomogo, párroco.

Desde el pasado 25 de abril, los fieles participan en novenas como antesala a la festividad. Para este domingo se tiene prevista una vigilia acompañada de actividades artísticas y religiosas, mientras que el lunes, día central de la celebración, las actividades iniciarán a las 10:00 a.m. La tradicional procesión se desarrollará a partir de las 8:00 p.m. por las principales calles del distrito.

La organización logística ya se encuentra en marcha para recibir a los devotos que cada año participan en esta significativa celebración religiosa.

Con información de Yiniva Caballero