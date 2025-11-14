Cierran distribuidora ilegal de panes y dulces en La Chorrera; decomisan cerca de 3 toneladas de productos.

Se trata de uno de los decomisos más grandes registrados en Panamá Oeste en materia de salud pública.

La Chorrera, Panamá Oeste/Una distribuidora de panes y dulces que operaba de manera ilegal en el distrito de La Chorrera fue clausurada temporalmente luego de un operativo realizado por el Ministerio de Salud (Minsa), que decomisó aproximadamente tres toneladas de productos.

Se trata de uno de los decomisos más grandes registrados en la provincia de Panamá Oeste en materia de salud pública. El operativo se llevó a cabo en el sector conocido como El Matadero, donde las autoridades encontraron una panadería funcionando sin licencia sanitaria, sin certificación de planta y con trabajadores que no contaban con los carnés blanco y verde requeridos.

Además, el lugar presentaba graves condiciones de insalubridad, entre ellas presencia de excremento de roedores, aves e insectos, así como áreas afectadas por moho. De acuerdo con las autoridades, esta distribuidora abastecía a vendedores informales de panes y dulces en distintos puntos del distrito y de Panamá Oeste.

Por ello, hicieron un llamado a los consumidores a verificar siempre que los productos cuenten con fecha de elaboración y vencimiento, para evitar riesgos a la salud. Las multas para establecimientos que incumplen las normas sanitarias oscilan entre 500 y 5 mil dólares, según la normativa vigente.

Con información de Yiniva Caballero.