Cierres en la vía Panamericana afectan a productores y vendedores en Panamá Oeste

Panamá Oeste/Los constantes cierres en la vía Panamericana, producto de la huelga magisterial, están afectando directamente a los productores y comerciantes en la provincia de Panamá Oeste, quienes han visto una fuerte disminución en el abastecimiento de productos agrícolas y en sus ingresos diarios.

Según reportan los vendedores del área, actualmente los productos provenientes de tierras altas de Chiriquí —una de las principales zonas agrícolas del país— solo están llegando dos veces por semana, cuando antes la frecuencia de entregas era casi diaria.

“Siempre venían los lunes, martes... todos los días entraba mercancía. Ahora solo viene dos veces por semana, y ya no llega la cantidad que llegaba antes”, expresó una de las vendedoras afectadas, quien además señaló que algunos productos incluso llegan deteriorados debido a los retrasos.

La situación ha provocado un aumento en los precios de alimentos como la cebolla, el apio, la lechuga y la papa. Productos básicos como el ají y la cebolla, que forman parte de la dieta diaria del panameño, son los que más han subido, según indicaron.

A pesar de la escasez y el alza de precios, algunos vendedores aseguran que no han incrementado el costo al consumidor final. Sin embargo, eso ha impactado directamente su margen de ganancia. “En realidad, yo en mi caso no le he subido el precio, lo mantengo, pero no estoy obteniendo la misma ganancia”, comentó Felipe Martínez.

Panamá Oeste no escapa a la realidad nacional, donde las protestas han trastocado la cadena de suministro, afectando no solo a los productores agrícolas, sino también a pequeños comerciantes que dependen de esta mercancía para subsistir. Va más de un mes de protestas a nivel nacional.

Con información de Yiniva Caballero