Clima en Panamá: Pronostican aguaceros muy fuertes esta tarde y noche en el occidente del país

En la tarde se esperan aguaceros dispersos de moderados a fuertes sobre Coclé, Veraguas y sectores de Chiriquí con actividad eléctrica.

Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y los informes meteorológicos del Instituto de Meteorología e Hidrología (Impha) advierten la ocurrencia de aguaceros de moderados a fuertes durante la tarde y noche de este martes, especialmente en las provincias del occidente del país.

En el Caribe, a lo largo del día no se prevé tiempo significativo, aunque no se descartan lluvias ligeras y chubascos ocasionales en Bocas del Toro, Colón y Guna Yala, con mayor probabilidad durante la tarde.

En tanto, para el Pacífico, la madrugada y la mañana transcurrirán sin mayores incidencias; sin embargo, en la tarde se esperan aguaceros dispersos de moderados a fuertes sobre Coclé, Veraguas y sectores de Chiriquí, acompañados de actividad eléctrica.

Las autoridades advierten que, debido a la alta saturación del suelo en Chiriquí, se mantienen altas probabilidades de nuevos deslizamientos.

El resto del país podría experimentar lluvias y aguaceros de ligeros a moderados, de menor duración, mientras que en la noche persistirán lluvias ligeras en los sectores bajos de Chiriquí y Veraguas, además de chubascos aislados en Darién.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 22°C y 25.5°C, aunque en las zonas montañosas y la Cordillera Central podrían descender hasta 14°C. En tanto, las máximas se ubicarán entre 28°C y 33°C en el Caribe y 29°C a 32°C en el Pacífico, con valores menores de 25°C en las montañas.

Los vientos serán variables durante la mañana, cambiando a convergentes a lo largo del istmo, con velocidades entre 5 y 20 km/h y ráfagas de hasta 25 km/h.

En cuanto a las condiciones marítimas, se prevén oleajes de 0.4 a 1.2 metros de altura en el litoral Caribe, con periodos de 6 a 7 segundos, considerados favorables.

En el Pacífico, las olas podrían alcanzar entre 0.4 y 1.3 metros de altura, con periodos de 13 a 19 segundos, por lo que se recomienda precaución a bañistas, especialmente en la región central y occidental.

Además, se informó que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán altos en la mayor parte del país, con niveles muy altos en Bocas del Toro, por lo que se recomienda evitar exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.