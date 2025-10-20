Clima en Panamá: aguaceros dispersos y actividad eléctrica persistirán este lunes

⛈ Las temperaturas máximas oscilarán entre 21°C y 25°C en la Cordillera Central y entre 27°C y 31°C en el resto del país. ⛈ Los índices de radiación UV-B se mantendrán entre 6 y 8, niveles considerados altos y muy altos, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Aguaceros dispersos con actividad eléctrica, sobre todo en zonas marítimas con posibilidad de extenderse hacia tierra firme, son algunas de las condiciones climáticas que podrían registrarse este lunes 20 de octubre.

Según el informe meteorológico emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), durante la mañana se prevén lluvias acompañadas de tormentas eléctricas sobre las zonas marítimas de ambas vertientes, con probabilidad de ingreso hacia áreas costeras de Colón, Bocas del Toro, Darién, la península de Azuero, el sur de Veraguas y otras zonas del litoral.

En horas de la tarde, se esperan aguaceros de moderados a fuertes con actividad eléctrica en la Cordillera Central, Chiriquí, Veraguas y provincias centrales, mientras que en el resto del país podrían presentarse lluvias aisladas, algunas localmente intensas. Durante la noche, las condiciones se mantendrán con lluvias dispersas de intensidad ligera a moderada en Chiriquí y Veraguas, además de chubascos aislados en la vertiente del Caribe, Darién y el este de Panamá.

Sobre las temperaturas, la entidad señaló que las máximas oscilarán entre 21°C y 25°C en la Cordillera Central y entre 27°C y 31°C en el resto del país. Se prevé la influencia de vientos del sur a noroeste con velocidades de hasta 35 km/h en zonas marítimas y costas del Pacífico, y de 20 km/h en el resto del territorio. En la tarde y noche, se esperan vientos del noroeste a norte con ráfagas de hasta 25 km/h en la vertiente del Caribe occidental.

Por otra parte, en el Caribe, las olas alcanzarán alturas entre 0.3 y 1.5 metros con periodos de 4 a 9 segundos; mientras que en el Pacífico, se prevén olas entre 0.4 y 1.5 metros con periodos de 12 a 14 segundos, por lo que se recomienda precaución a los navegantes debido al mar picado.

El Imhpa también advirtió que los índices de radiación UV-B se mantendrán entre 6 y 8, niveles considerados altos y muy altos, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad. Además, la entidad recordó que en las zonas de tormentas pueden presentarse vientos locales fuertes, suelos saturados en el occidente y centro del país, y un mayor riesgo de crecida de ríos, quebradas y deslizamientos.