Clima en Panamá: Temperaturas podrían alcanzar los 33°C durante este martes, según autoridades

Ciudad de Panamá, Panamá/Una jornada marcada por chubascos y aguaceros de variada intensidad se prevé para este martes 9 de diciembre, según el boletín emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

Las condiciones se esperan tanto para sectores del Caribe como del Pacífico, con escenarios climáticos que se extenderán desde la mañana hasta la noche. Para el Caribe, durante la mañana se mantendrá la incursión de lluvias entre ligeras y fuertes a lo largo de la vertiente, con alta probabilidad de mantenerse sobre todo desde Colón hasta Bocas del Toro.

En horas de la tarde, se anticipan episodios nublados acompañados por chubascos y aguaceros de intensidad variable en Bocas del Toro, Colón (Costa Arriba) y Guna Yala. Ya entrada la noche, se prevén chubascos aislados e intermitentes desde Colón hasta Veraguas Norte, principalmente en zonas marino-costeras.

En el Pacífico, la entidad reporta probabilidades de lluvias y aguaceros desde la mañana y durante la tarde, con eventos que podrían variar entre ligeros y fuertes. Los episodios más intensos tendrían mayor incidencia en Panamá, Panamá Oeste y Veraguas Centro. Para la noche, el pronóstico indica cielos parcialmente nublados en gran parte de la vertiente, con posibilidad de aguaceros en áreas marino-costeras.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 29°C y 31°C en el Caribe, mientras que en el Pacífico estarán entre 30.5°C y 33°C, y en zonas de montaña y la Cordillera Central se mantendrán por debajo de 26°C. Respecto a los vientos, se esperan velocidades entre calmos y 20 km/h, con predominio de dirección norte, exceptuando el Pacífico Occidental y Darién (este), donde ingresarán flujos del suroeste.

Las condiciones marítimas se prevén favorables. En el litoral Caribe, se anticipan oleajes entre 0.7 y 1.2 metros de altura, con periodos de 7 a 8 segundos. En el Pacífico, las olas podrían alcanzar entre 0.4 y 1.1 metros, con periodos de 10 a 14 segundos. Finalmente, los índices UV-B serán de nivel Alto en Panamá Este y Muy Alto en el resto del país, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición solar prolongada.