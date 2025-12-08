Más de 400 mujeres privadas celebran el Día de las Madres con misa y mensajes de reflexión

El amor de madre persiste a pesar de los muros y las dificultades; las mujeres recluidas en el Centro de Rehabilitación Femenino tienen la esperanza de salir y volver a abrazar a sus hijos en un siguiente Día de las Madres.

Ciudad de Panamá/Más de 400 mujeres se encuentran recluidas en el Centro Femenino de Rehabilitación y, en una fecha como hoy, muchas recuerdan que siguen siendo madres a pesar de vivir entre las paredes de una celda. Este lunes compartieron sus testimonios y emociones.

Sin poder contener las lágrimas, Idania Frías recuerda a sus hijos más que nunca este 8 de diciembre. El regalo del Día de la Madre que tanto anhela es poder abrazarlos. Es por eso que, una vez salga del Centro Femenino de Rehabilitación, su principal objetivo es recuperar el tiempo.

"Salir adelante, conseguir un trabajo, compartir con ellos y estar porque me hacen demasiada falta" es el objetivo de Idania, quien espera poder reencontrarse pronto con sus tres hijos adolescentes.

Y es que desde un centro penitenciario, la celebración de esta fecha es distinta. Las privadas de libertad participaron de una misa con muchos mensajes de reflexión.

Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno, dijo que el objetivo de la ceremonia fue brindar ese calor y afecto que las familias de todas las privadas no pudieron debido a la condición en la que se encuentran estas mujeres.

"Para mí no es fácil", indicó Montalvo antes de interrumpir su discurso y mostrarse emocionalmente afectada.

Entre cantos y alabanzas, Zoraida Saucedo, oriunda de la provincia de Herrera, recuerda que afuera sus seres queridos la esperan. Mientras, celebra con sus compañeras, con rosas y mariachis.

"El señor nos da fuerzas, sobre todo la fuerza que nos da el amor de madre; todas pensamos en nuestros hijos a diario", puntualizó.

El amor de madre persiste a pesar de los muros y las dificultades; las mujeres recluidas en el Centro de Rehabilitación Femenino tienen la esperanza de salir y volver a abrazar a sus hijos en un siguiente Día de las Madres.

Información de Yamy Rivas

Otros contenidos: