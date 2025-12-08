Día de las Madres: Aguadulce honra a la Inmaculada Concepción con procesión, mariachis y fuegos artificiales

Este año, la festividad reunió a vecinos que participaron en una procesión por las principales calles, acompañada de un despliegue de fuegos artificiales y la presentación de un grupo de mariachis que interpretó Las Mañanitas frente a la imagen de la Virgen.

Aguadulce, Coclé/En la calle La Amistad, ubicada en la comunidad El Barrero del corregimiento de Pueblos Unidos, distrito de Aguadulce, se desarrolló una celebración religiosa en honor a la Inmaculada Concepción de María, como parte de la tradicional novena que realizan los residentes.

Este año, la festividad reunió a vecinos que participaron en una procesión por las principales calles, acompañada de un despliegue de fuegos artificiales y la presentación de un grupo de mariachis que interpretó Las Mañanitas frente a la imagen de la Virgen.

Uno de los representantes de la comunidad destacó que la celebración busca fortalecer la fe de los devotos. Residentes expresaron que esta es la primera vez que una barriada se involucra de manera tan activa en la última novena, resaltando la unión y devoción que distingue a esta comunidad.

Para las madres del sector, la actividad tuvo un doble significado, al coincidir con la conmemoración del Día de las Madres. Manifestaron que es una satisfacción ser madre. Los organizadores señalaron que el objetivo de esta tradición es fomentar la unión familiar y comunitaria, transmitiendo el ejemplo de la Virgen: una madre abnegada, protectora y guía espiritual.

Con información de Nathali Reyes