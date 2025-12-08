Clima en Panamá: Cielos nublados y lluvias aisladas marcarán el inicio de semana en ambas vertientes

Para la vertiente Caribe se prevé que, durante la mañana, el cielo oscile entre disperso y nublado, sin eventos lluviosos significativos. En la tarde y noche, se anticipan cielos nublados, lluvias aisladas y aguaceros con actividad eléctrica, principalmente en sectores de Guna Yala, Ngäbe-Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá experimentará este lunes 8 de diciembre condiciones climáticas propias de la temporada lluviosa, debido a una atmósfera condicionalmente inestable, influenciada por el desarrollo y fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) y la variación de los flujos de vientos y sistemas de baja presión tanto en el Caribe como en el Pacífico.

No obstante, no se registra la incursión de sistemas tropicales que representen amenaza en los próximos días. Según el boletín emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), para la vertiente Caribe se prevé que, durante la mañana, el cielo oscile entre disperso y nublado, sin eventos lluviosos significativos.

En la tarde y noche, se anticipan cielos nublados, lluvias aisladas y aguaceros con actividad eléctrica, principalmente en sectores de Guna Yala, Ngäbe-Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Para el Pacífico, en la mañana se esperan cielos de dispersos a nublados, con eventos lluviosos aislados y episodios de aguaceros con actividad eléctrica sobre los golfos de Panamá y Chiriquí, así como en áreas costeras de Darién.

Durante la tarde y noche, se mantendrá el cielo nublado, con lluvias y aguaceros aislados de ligeros a moderados, especialmente en Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, así como en Coclé, Darién, Azuero, Veraguas, Chiriquí y la comarca Ngäbe. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 10°C y 24°C, mientras que las máximas estarán entre 30°C y 32°C.

En cuanto a los vientos, en la vertiente Caribe predominarán flujos del sur en la mañana, con velocidades de 5 km/h, cambiando a noroeste durante la tarde y noche, entre 5 y 15 km/h. Para el Pacífico, se presentarán vientos del noroeste durante la mañana, con velocidades cercanas a 5 km/h, variando a sureste por la tarde y noche.

Las condiciones marítimas serán favorables en ambas costas. En el Caribe se estiman oleajes de hasta 0.91 metros, con periodos de hasta 8 segundos, mientras que en el Pacífico las olas alcanzarán 0.61 metros, con periodos de hasta 15 segundos.

Por otro lado, los índices de radiación UV-B se ubicarán entre altos y muy altos durante horas de la mañana y la tarde en ambas vertientes, por lo que se recomienda extremar medidas de protección solar.