Clima en Panamá: fuertes lluvias podrían continuar registrándose este miércoles en el país

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) advirtió que este miércoles 27 de agosto se esperan lluvias intensas en provincias centrales y en la región metropolitana, con condiciones que podrían generar inundaciones, caída de árboles y afectaciones por ráfagas de viento.

Durante la mañana, se prevén aguaceros en zonas marino-costeras de Bocas del Toro, Colón y la comarca Guna Yala. A partir del mediodía, las lluvias podrían intensificarse en áreas montañosas y serranías desde Guna Yala hasta la comarca Ngäbe-Buglé. En Colón existe el potencial de aguaceros muy fuertes acompañados de ráfagas de viento, lo que aumenta el riesgo de anegaciones y caída de árboles.

En horas de la noche, se esperan fuertes lluvias en Veraguas Norte y en sectores marítimos y litorales de Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, Colón y Guna Yala. En el litoral Pacífico, los primeros chubascos de la mañana se concentrarán en el Golfo de Panamá, con posibilidad de extenderse hacia el sur de la península de Azuero, Coclé, Panamá Oeste y sectores de la capital.

Por la tarde, se pronostican aguaceros dispersos, algunos de ellos intensos, acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento en Chiriquí (tierras bajas), Azuero, Veraguas Centro, Coclé, Panamá Oeste y la región metropolitana. Las autoridades advierten sobre posibles caídas de árboles, objetos desprendidos y calles anegadas. En el resto de la vertiente del Pacífico se esperan lluvias de variada intensidad.

Te podría interesar: Mitradel presentará ante la Asamblea Nacional proyecto que crea pasantías con incentivo de $450 mensuales

Para la noche, las precipitaciones podrían intensificarse en Darién y en litorales de Chiriquí, con descargas eléctricas. Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 30.5 °C en el Caribe y entre 28 °C y 30 °C en el Pacífico, mientras que en áreas montañosas y en la Cordillera Central se mantendrán por debajo de los 25 °C.

Los vientos serán del noroeste y oeste-noroeste en el Caribe, y del suroeste en el Pacífico, con velocidades entre 5 y 15 km/h, aunque las ráfagas durante tormentas podrían alcanzar los 40 km/h.

En el litoral Caribe, se esperan olas entre 1.0 y 1.4 metros de altura, consideradas condiciones favorables. En contraste, el Pacífico registrará olas de 0.8 a 1.6 metros con periodos de 12 a 16 segundos, situación que representa advertencia para la navegación.

El periodo de máximas mareas en el Pacífico incluye mareas altas de 4.8 metros a las 6:24 a.m. y de 4.5 metros a las 6:37 p.m. El Imhpa también alertó sobre índices de radiación UV-B muy altos en Guna Yala y Darién, mientras que en el resto del país se prevén niveles moderados a altos.