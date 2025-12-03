Clima en Panamá: ¡Prepárese! Lluvias continuarán este miércoles en varias zonas del país

En el Pacífico, el Imhpa anticipa lluvias esporádicas en la mañana en sectores de Panamá Oeste, Panamá y Darién. Durante la tarde, podrían presentarse lluvias y aguaceros (algunos fuertes) en Veraguas, la Península de Azuero, Panamá Este y Darién.

Ciudad de Panamá, Panamá/El país podría registrar lluvias intermitentes y episodios de aguaceros este miércoles, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa). En el Caribe, durante la mañana se prevén incursiones nubosas que generarán lluvias intermitentes con episodios de aguaceros desde zonas marítimas hacia tierra firme y las costas.

Para la tarde, se pronostican aguaceros aislados en sectores de Colón (Costa Abajo) y áreas montañosas del Occidente. En horas de la noche, no se descartan nuevos aguaceros provenientes del mar hacia las costas.

En el Pacífico, el Imhpa anticipa lluvias esporádicas en la mañana en sectores de Panamá Oeste, Panamá y Darién. Durante la tarde, podrían presentarse lluvias y aguaceros (algunos fuertes) en Veraguas, la Península de Azuero, Panamá Este y Darién.

El resto del país permanecerá nublado con lluvias ocasionales. En la noche, algunas precipitaciones podrían extenderse hacia regiones del Occidente, Oriente y áreas marítimas. Las temperaturas máximas oscilarán entre 30 °C y 31 °C en el Pacífico; de 27 °C a 29 °C en el Caribe; y de 22 °C a 24 °C en la Cordillera Central.

Con respecto a los vientos, la institución informó que se mantendrán variables, con componentes Oeste-Noroeste, Noreste y Oeste, y velocidades sostenidas entre 10 y 25 km/h.

Las condiciones marítimas en el litoral Caribe presentarán olas entre 0.8 m y 1.2 m de altura, con periodos de 6 a 8 segundos; mientras que en el Pacífico se esperan olas de 0.5 m a 1.0 m de altura y periodos entre 10 y 14 segundos. Finalmente, el Imhpa advirtió que los índices de radiación UV-B podrían alcanzar niveles de moderados a altos, entre 3 y 7.