Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025 | Selección de futsal de Panamá irá por el oro

Panamá/La Selección Nacional de Futsal de Panamá dio un paso firme hacia la gloria en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, luego de imponerse 1-0 a Venezuela gracias a un gol decisivo de Abdiel Ortiz, resultado que le otorga el pase al partido por la medalla de oro.

El combinado panameño, que mantiene un crecimiento sostenido en la región, disputará el título ante Paraguay, este martes a las 3:00 p.m., en un duelo que promete máxima intensidad.

El tanto de Ortiz, convertido tras una jugada colectiva de gran precisión, fue suficiente para que el equipo nacional asegurara su presencia en la gran final. La victoria reafirma el buen momento del conjunto panameño, que llega como subcampeón de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024 y campeón de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, éxitos que consolidan a Panamá como una potencia emergente del fútbol regional.

Con esta clasificación, el equipo dirigido por el cuerpo técnico panameño se prepara para una final histórica, donde buscará colocar nuevamente al país en lo más alto del podio bolivariano. El enfrentamiento ante Paraguay se perfila como un choque de estrategias, resistencia y determinación.

Judo cierra participación con bronce y un balance positivo para Panamá

La delegación panameña también celebró en el tatami gracias al judoca Alexis Harrison, quien conquistó la medalla de bronce 🥉 en la categoría de -81 kg, cerrando así la actuación del judo nacional en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 con un balance más que positivo.

Harrison cayó en los Cuartos de Final ante el venezolano Luis Pariche por 0-100, en un combate muy disputado. Sin embargo, el panameño mostró temple y determinación en el repechaje, donde superó 100-0 al uruguayo Alaín Aprahamian, asegurando su lugar en el podio y sumando un nuevo logro para el país.

El rendimiento del equipo de judo estuvo marcado por constancia y entrega. En total, los seis atletas que representaron a Panamá obtuvieron una medalla de oro, cuatro medallas de bronce y un quinto lugar, consolidando a la disciplina como una de las más destacadas de la delegación nacional en estos Juegos Bolivarianos.

Un panorama alentador para el deporte panameño

Entre el avance de la Selección Nacional a la final del fútbol y el sólido desempeño del judo en Ayacucho–Lima 2025, Panamá vive un momento de alto rendimiento deportivo. La posibilidad de sumar una nueva medalla de oro en la final ante Paraguay y el balance positivo en las artes marciales reflejan el crecimiento, la preparación y el compromiso de los atletas panameños en competencias internacionales.

