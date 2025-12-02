Luis Mejía sobre la final en Uruguay: "Jugué más de 60 minutos en una pierna"

El sorteo del Mundial 2026 lo podrás disfrutar EN VIVO desde Washington, Estados Unidos por TVMAX el próximo 5 de diciembre desde las 9:30 am.

Panamá/El arquero de la Selección de Panamá y figura del Club Nacional de Montevideo, Luis 'Manotas' Mejía, concedió una entrevista exclusiva a TVMAX Deportes, tras consagrarse campeón del Torneo Uruguayo 2025.

En una charla franca, hasta Uruguay, el experimentado portero reveló detalles íntimos de la final histórica, su futuro y el liderazgo que ejerce en la selección canalera rumbo al Mundial 2026.

Otras noticias: Sorteo Mundial 2026 | La Federación Panameña de Fútbol preparada para cualquier sede

La entrega de un campeón lesionado

El momento más impactante de la charla lo protagonizó el relato de la final contra Peñarol. Mejía confesó que jugó más de 60 minutos con un desgarro muscular. "Fue medio raro el tema de la lesión... cuando pegué las dos primeras pelotas en el segundo tiempo, ya sentí el tirón", explicó. Sin embargo, la motivación para seguir fue más fuerte que el dolor: "No me quedaba otra que aguantar... era un partido especial. Por primera vez había venido mi hijo al Uruguay... No podía defraudarme a mí mismo".

Calcula su tiempo de recuperación en unos 21 días, pero no se arrepiente. Destacó el significado único del título: "En toda la historia del club, es la primera vez que se jugaba una final del Uruguayo Nacional-Peñarol en el Parque Central. Era un título histórico".

Otras noticias: Sorteo Mundial 2026 | Conoce tres aspectos principales para saber en Washington

Futuro y renovación en Nacional

Sobre su futuro profesional, el portero panameño fue claro. Cumplió sus dos grandes objetivos del año: salir campeón con Nacional y clasificar al Mundial con Panamá. Respecto a su vínculo con el club tricolor, afirmó: "Tengo contrato por un año más. Obviamente, siempre está la posibilidad latente de que salga algo que le sirva al club... También está la posibilidad de extender un año más. El presidente prometió algo, así que ahora tiene que cumplirlo". Sus palabras dejan entrever una posible renovación.

El líder dentro y fuera de la cancha

Aunque su rol en la Selección Panameña en la reciente clasificación fue más desde el banquillo, Mejía reafirmó su liderazgo fundamental dentro del grupo. Reconoció que todo futbolista quiere jugar, pero asume su papel con responsabilidad: "Hoy me toca este lugar, trato de apoyar y poder transmitir mi experiencia... Creo que se hizo un buen trabajo en lo grupal".

Reveló una reunión crucial tras el partido de septiembre contra Guatemala, donde el ambiente parecía un "caos". "Nos reunimos viendo en qué se podía mejorar... era más en lo anímico, en lo mental... que lo negativo no entrara. Yo creo que esa fue una de las claves para lograr el objetivo".

Otras noticias: Sorteo Mundial 2026 | Conoce los posibles rivales de la selección de Panamá

La vitrina mundialista y la mentalidad competitiva

Consultado sobre el próximo Mundial 2026 y el sorteo de grupos, Mejía mostró la mentalidad que ha forjado a lo largo de su carrera: "Si en el Mundial te puede tocar cualquier selección, porque son las mejores del mundo... tenemos que ir con la mentalidad de que vamos a competir". Destacó la importancia del evento para el crecimiento del fútbol panameño: "Es una linda oportunidad para que el fútbol panameño siga siendo histórico".

Finalizó agradecido por el apoyo del club uruguayo, que siempre lo liberó para las fechas FIFA a pesar de la guerra que es cada partido en Uruguay, y con la vista puesta en el futuro: "Esto no termina acá, hay que seguir".

La entrevista pintó el retrato de un deportista íntegro, sacrificado y con un profundo sentido del deber, cualidades que lo han convertido en un referente indiscutible tanto en Montevideo como en Ciudad de Panamá.

Otras noticias: Luis Mejía | Así celebró el panameño su título en Uruguay