Clima en Panamá: Lluvias y tormentas eléctricas continuarán este jueves en varias regiones del país

En horas de la mañana se registrará una mayor cobertura nubosa con algunas lluvias con tormentas en la Comarca de Guna Yala y Colón.
El informe también advierte sobre posibles vientos en ráfagas durante las tormentas, con velocidades variables a lo largo del día: en la mañana se esperan brisas menores de 15 km/h en gran parte del territorio. / Pixabay

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) informó que este martes 28 de agosto se registrarán aguaceros aislados y dispersos acompañados de actividad eléctrica en distintas regiones del país, tanto en áreas marítimas como en sectores de la región Oriental, la península de Azuero y la vertiente Caribe, particularmente en la zona occidental.

En su boletín meteorológico, la entidad detalló que durante la mañana se esperan lluvias de moderadas a fuertes con tormentas en las zonas marítimas, la región Oriental, Colón, Bocas del Toro y el sur de Azuero, mientras que en la ciudad de Panamá se prevé la posibilidad de lluvias aisladas.

Para la tarde, las precipitaciones podrían extenderse a la vertiente del Pacífico, Colón, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y áreas montañosas de Guna Yala y Bocas del Toro. En la noche, se anticipan aguaceros moderados a fuertes en el norte de Veraguas y Ngäbe-Buglé, además de lluvias aisladas en Bocas del Toro, Colón, Chiriquí, Veraguas y Coclé.

El informe también advierte sobre posibles vientos en ráfagas durante las tormentas, con velocidades variables a lo largo del día: en la mañana se esperan brisas menores de 15 km/h en gran parte del territorio; en la tarde, hasta 25 km/h en la vertiente del Pacífico y 20 km/h en el Caribe; y por la noche, vientos suaves por debajo de los 10 km/h.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Caribe registrará olas de entre 0.9 y 1.5 metros, con periodos de seis a nueve segundos, mientras que en el Pacífico se esperan alturas de entre 0.4 y 1.3 metros y periodos de 12 a 14 segundos. Las temperaturas máximas oscilarán entre 24 °C y 26 °C en la Cordillera Central y entre 28 °C y 31 °C en el resto del país. Los índices de radiación ultravioleta podrían alcanzar niveles de entre 5 y 9, lo que representa un riesgo de moderado a muy alto.

El Imhpa recomendó a la población mantener la precaución, sobre todo en áreas marítimas y montañosas, ya que además de las tormentas eléctricas existe la probabilidad de crecidas en ríos y quebradas, así como deslizamientos en zonas vulnerables.

