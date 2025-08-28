Clima en Panamá: Lluvias y tormentas eléctricas continuarán este jueves en varias regiones del país

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) informó que este martes 28 de agosto se registrarán aguaceros aislados y dispersos acompañados de actividad eléctrica en distintas regiones del país, tanto en áreas marítimas como en sectores de la región Oriental, la península de Azuero y la vertiente Caribe, particularmente en la zona occidental.

En su boletín meteorológico, la entidad detalló que durante la mañana se esperan lluvias de moderadas a fuertes con tormentas en las zonas marítimas, la región Oriental, Colón, Bocas del Toro y el sur de Azuero, mientras que en la ciudad de Panamá se prevé la posibilidad de lluvias aisladas.

Para la tarde, las precipitaciones podrían extenderse a la vertiente del Pacífico, Colón, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y áreas montañosas de Guna Yala y Bocas del Toro. En la noche, se anticipan aguaceros moderados a fuertes en el norte de Veraguas y Ngäbe-Buglé, además de lluvias aisladas en Bocas del Toro, Colón, Chiriquí, Veraguas y Coclé.

El informe también advierte sobre posibles vientos en ráfagas durante las tormentas, con velocidades variables a lo largo del día: en la mañana se esperan brisas menores de 15 km/h en gran parte del territorio; en la tarde, hasta 25 km/h en la vertiente del Pacífico y 20 km/h en el Caribe; y por la noche, vientos suaves por debajo de los 10 km/h.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Caribe registrará olas de entre 0.9 y 1.5 metros, con periodos de seis a nueve segundos, mientras que en el Pacífico se esperan alturas de entre 0.4 y 1.3 metros y periodos de 12 a 14 segundos. Las temperaturas máximas oscilarán entre 24 °C y 26 °C en la Cordillera Central y entre 28 °C y 31 °C en el resto del país. Los índices de radiación ultravioleta podrían alcanzar niveles de entre 5 y 9, lo que representa un riesgo de moderado a muy alto.

El Imhpa recomendó a la población mantener la precaución, sobre todo en áreas marítimas y montañosas, ya que además de las tormentas eléctricas existe la probabilidad de crecidas en ríos y quebradas, así como deslizamientos en zonas vulnerables.