Clima en Panamá: Altos índices de radiación ultravioleta podrían registrarse este viernes, alerta el Imhpa

Las temperaturas máximas oscilarán entre 21°C y 25°C en áreas de la Cordillera Central, y entre 27°C y 31°C en el resto del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Unas condiciones de aguaceros y lluvias dispersas de variada intensidad en gran parte del territorio nacional, sobre todo en la vertiente del Pacífico, podrían registrarse este viernes 24 de octubre.

Según el informe meteorológico del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), durante la mañana se prevé actividad eléctrica y aguaceros dispersos sobre el sector marítimo del Pacífico panameño, acompañados de lluvias moderadas a fuertes en sectores de Chiriquí, sur de Veraguas, Los Santos, Darién y el este de Panamá. En tanto, en la vertiente del Caribe podrían presentarse lluvias aisladas en áreas del occidente y centro del país.

Para la tarde, el Imhpa advierte sobre aguaceros de moderada a fuerte intensidad, con posibilidad de tormentas eléctricas en las regiones Occidental, Central, Coclé y Darién, mientras que en el resto del territorio se esperan chubascos aislados e intermitentes.

Durante la noche, las lluvias podrían mantenerse dispersas y moderadas, con algunos intervalos fuertes en la región Occidental y Central, además de chubascos aislados en Colón y Darién. La entidad recomienda precaución a la población debido a posibles acumulaciones de agua en zonas bajas y condiciones resbaladizas en vías de acceso rural.

Te podría interesar: Panameñista rechaza impugnación contra nómina de Jorge Herrera por paridad de género

Temperaturas, vientos y condiciones marítimas

Las temperaturas máximas oscilarán entre 21°C y 25°C en áreas de la Cordillera Central, y entre 27°C y 31°C en el resto del país. Por otra parte, durante el día predominarán vientos del sur a oeste, con velocidades de hasta 35 km/h en zonas marítimas y algunas costas del Pacífico, y hasta 20 km/h en el resto del territorio. En la tarde, se prevén vientos del noroeste con velocidades similares en la vertiente del Caribe.

Caribe: olas entre 0.6 y 1.2 metros de altura, con periodos de 6 a 11 segundos .

olas entre de altura, con periodos de . Pacífico: olas entre 0.5 y 1.3 metros, con periodos de 13 a 15 segundos.

El Imhpa recomienda precaución a las embarcaciones pequeñas por las condiciones moderadas del oleaje. Los índices máximos de radiación ultravioleta (UV-B) se ubicarán entre 4 y 7, niveles que representan riesgo moderado a alto. Se sugiere uso de protector solar, ropa ligera y evitar exposición prolongada al sol entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m.