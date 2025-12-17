Clima en Panamá: Nublados, lluvias y tormentas se extenderán este miércoles sobre el Caribe y Pacífico panameño

Se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias persistentes hasta el próximo 18 de diciembre . Las áreas bajo aviso por las lluvias son Darién, comarca Emberá, Panamá Este, Colón, Veraguas, Los Santos y el resto del país.

Ciudad de Panamá/Para este miércoles 17 de diciembre, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que la vertiente del Caribe permanecerá mayormente inestable. Durante la mañana se prevé un escenario nublado, acompañado de lluvias esporádicas y tormentas aisladas a lo largo de la vertiente.

Por la tarde persistirán los nublados y las lluvias en distintas intensidades, sin descartar tormentas, especialmente hacia la región oriental. En horas de la noche, gran parte del Caribe mantendrá condiciones nubladas con lluvias intermitentes, excepto desde Colón Costa Arriba hasta la comarca Guna Yala, donde las precipitaciones continuarán con tormentas aisladas.

En la vertiente del Pacífico, la institución anticipa que la mañana transcurrirá con poca nubosidad a cielo parcialmente nublado. Sin embargo, se exceptúan Darién, la comarca Emberá Woünaan, el golfo de Panamá, el norte de Panamá Este, el norte de Panamá Oeste y el golfo de Chiriquí, zonas donde se prevén nublados con lluvias aisladas.

Para horas de la tarde se esperan aguaceros de corta duración con actividad eléctrica en puntos específicos de la región metropolitana, Panamá Oeste, Panamá Este, Darién, el golfo de Panamá y las comarcas Emberá Woünaan. El resto de la vertiente permanecerá parcialmente nublado, con aguaceros aislados concentrados en Chiriquí y Veraguas. Durante la noche, las lluvias intermitentes persistirán en Chiriquí occidental, el golfo y zona costera, el golfo de Panamá, Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá Woünaan, mientras que el resto del Pacífico mantendrá poca nubosidad.

Las temperaturas máximas en el país oscilarán entre 29°C y 33°C, exceptuando las áreas montañosas y la cordillera Central, donde los registros se ubicarán entre 18°C y 24°C.

En cuanto al viento, en el sector Caribe se prevé dirección noroeste y nor-noreste con velocidades entre 20 y 35 km/h, condición para la que el Imhpa recomienda precaución. En el Pacífico occidental se anticipa viento del noroeste durante la mañana y del oeste y suroeste por la tarde, con velocidades entre 10 y 25 km/h. El resto del Pacífico presentará viento del oeste y norte dentro del mismo rango de velocidad.

El informe también advierte condiciones marítimas que requieren atención en el litoral Caribe, donde se esperan olas entre 1.2 y 1.6 metros de altura, con periodos de 8 a 9 segundos. En el litoral Pacífico, las olas oscilarán entre 0.5 y 1.2 metros, con periodos de 12 a 15 segundos.

Los índices de radiación UV-B se ubicarán en niveles de riesgo moderado a muy alto, con valores entre 5 y 9 en el país, según el instituto meteorológico.

