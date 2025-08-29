Clima en Panamá: Imhpa advierte de aguaceros con tormentas y radiación solar elevada en varias regiones del país

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) advirtió que este viernes 29 de agosto se registrarán aguaceros acompañados de tormentas en varias regiones del país, además de índices de radiación UV en niveles altos a muy altos, lo que representa un riesgo para la población.

Según el informe, en la vertiente del Caribe la mañana presentará intervalos nublados y lluvias ligeras aisladas en sectores como Guna Yala, la serranía de Colón Costa Abajo y Bocas del Toro.

Sin embargo, hacia la tarde y la noche se intensificarán los aguaceros con tormentas, con acumulados de lluvia que podrían alcanzar hasta 40 milímetros en algunos puntos.

Te podría interesar: Avanza en la Asamblea propuesta que aumenta hasta 20 años la inhabilitación penal a empresas ligadas a corrupción

En la vertiente del Pacífico, la situación no será distinta. Durante la tarde se esperan fuertes precipitaciones con tormentas en Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá Norte y Panamá Este, con acumulados de entre 40 y 60 milímetros, lo que eleva la probabilidad de inundaciones en áreas vulnerables.

A nivel nacional, las temperaturas máximas oscilarán entre 28°C y 32°C, con valores más bajos en la Cordillera Central, donde se esperan entre 18°C y 24°C. No obstante, los índices de radiación UV-B son preocupantes, los cuales podrían ubicarse en el rango de riesgo alto a muy alto (7-8), especialmente durante el mediodía, por lo que se le recomienda a la población extremar precauciones como el uso de protector solar, gorras, sombrillas y ropa adecuada.

Las autoridades meteorológicas reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar previsiones ante los aguaceros y posibles tormentas eléctricas.