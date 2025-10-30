Clima en Panamá: Lluvias persistentes afectarán la vertiente del Caribe durante este jueves

Las condiciones marítimas indican que, el Caribe, el oleaje se mantendrá entre 0.6 y 0.9 metros de altura, con periodos de 6 a 9 segundos, por lo que se recomienda precaución a las embarcaciones menores.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las lluvias continuas, de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, predominarán este jueves 30 de octubre sobre la vertiente del Caribe, generando acumulados significativos desde la provincia de Bocas del Toro hasta Colón, así lo dio a conocer el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

Por medio de su boletín meteorológico, la institución indicó que en la Comarca Guna Yala, se prevén aguaceros aislados. En la vertiente del Pacífico, se esperan aguaceros dispersos durante la mañana, con posibilidad de tormentas eléctricas en sectores de Panamá, Panamá Oeste y Coclé.

Durante la tarde, podrían presentarse lluvias fuertes y aisladas en gran parte de esta vertiente, mientras que en horas de la noche se prevén aguaceros en zonas marítimas y lluvias ligeras en el resto del territorio. Las autoridades mantienen avisos de vigilancia debido a la persistencia de estas condiciones.

Por otra parte, las temperaturas máximas oscilarán entre 21°C y 24°C en la Cordillera Central, y entre 26°C y 30°C en el resto del país. En cuanto al comportamiento del viento, durante la mañana se esperan ráfagas procedentes del suroeste al noroeste, con velocidades de hasta 25 km/h en zonas marítimas y 15 km/h en tierra firme.

Para la tarde y la noche, los vientos del noroeste predominarán en la vertiente del Caribe y sectores de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y la península de Azuero, alcanzando velocidades de hasta 35 km/h en el Caribe panameño y el Golfo de Panamá, y hasta 25 km/h en tierra firme. En el resto del país, los vientos serán variables y de menor intensidad, por debajo de 15 km/h.

Con respecto a las condiciones marítimas, la entidad indicó que en el Caribe, el oleaje se mantendrá entre 0.6 y 0.9 metros de altura, con periodos de 6 a 9 segundos, por lo que se recomienda precaución a las embarcaciones menores.

En el Pacífico, las olas alcanzarán alturas de entre 0.4 y 1.3 metros, con periodos de 12 a 23 segundos. Estas condiciones también se mantienen bajo aviso de vigilancia meteorológica.

Los índices de radiación UV-B oscilarán entre 3 y 9, lo que representa un nivel de riesgo moderado a muy alto para la exposición solar. Se recomienda a la población usar protector solar, sombreros y gafas, y evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 a.m. y 3:00 p.m.