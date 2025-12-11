Clima en Panamá: Caribe bajo advertencia por oleaje y fuertes vientos este jueves, según el Imhpa

Las condiciones marítimas también requieren atención. En el litoral Caribe, se esperan olas de 1.5 a 2 metros de altura, con periodos de 8 a 9 segundos, lo que mantiene el aviso de precaución para embarcaciones pequeñas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante este jueves 11 de diciembre, Panamá registrará lluvias esporádicas, aguaceros vespertinos y condiciones de mar de precaución, sobre todo en la vertiente del Caribe, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

En el Caribe, durante la mañana se prevén lluvias con tormentas desde Costa Abajo de Colón hasta la comarca Ngäbe-Buglé, mientras que el resto de la vertiente permanecerá nublado con lluvias esporádicas. En horas de la tarde, las condiciones se mantendrán con nublados y precipitaciones de variada intensidad, y para la noche persistirá la nubosidad, excepto en el tramo entre Colón Costa Abajo y Ngäbe-Buglé, donde continuarán las lluvias intermitentes.

En la vertiente del Pacífico, la mañana iniciará con poca nubosidad a cielos parcialmente nublados, salvo en Darién, la comarca Emberá Wounaan, el Golfo de Panamá, el sur de Azuero, el norte de Panamá Oeste, el sur de Veraguas y el Golfo de Chiriquí, donde se prevén nublados con lluvias aisladas.

Para la tarde se pronostican aguaceros de corta duración con actividad eléctrica en sectores de la región metropolitana, Panamá Oeste, Panamá Este, Darién, Coclé, Azuero, Veraguas y Chiriquí. Durante la noche, las lluvias intermitentes se concentrarán en el occidente de Chiriquí, el sur de Veraguas, el Golfo de Panamá, Darién y la comarca Emberá Wounaan, mientras que el resto del Pacífico permanecerá con poca nubosidad.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27°C y 32°C, con valores menores, entre 14°C y 24°C, en zonas montañosas y la Cordillera Central. En cuanto a los vientos, el Imhpa advirtió que en el Caribe predominarán corrientes del noroeste y nor-noreste, con velocidades entre 25 y 35 km/h, por lo que se mantiene un estado de precaución.

En el Pacífico Occidental, en la mañana se registrarán vientos del noroeste, mientras que por la tarde cambiarán hacia el oeste y suroeste, con velocidades entre 10 y 20 km/h. El resto del Pacífico tendrá vientos del noroeste y norte, entre 20 y 30 km/h.

Las condiciones marítimas también requieren atención. En el litoral Caribe, se esperan olas de 1.5 a 2 metros de altura, con periodos de 8 a 9 segundos, lo que mantiene el aviso de precaución para embarcaciones pequeñas. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.5 y 1.2 metros, con periodos de 11 a 12 segundos.

Los índices de radiación UV-B se ubicarán entre 7 y 10, catalogados como riesgo de alto a muy alto, por lo que se recomienda extremar medidas de protección. El Imhpa reiteró el llamado a la población a seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ante las condiciones ventosas y el estado del mar de precaución en el Caribe panameño.